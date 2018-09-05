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e_nexoma
05 сентября 2018 | 17:07
"Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации". Если перевести с чеченского на русский перечень служебных обязанностей этого субъекта, весть интеллект и порядочность которого достаточно точно отражены на его гнусной физии, то получится - министр пропаганды и брехни - одни бесстыжие глаза чего стоят. Ну и какой правды ждете вы от наследника основоположников госпропаганды и госбрехни Сталина и Гитлера - Джамбулата Умарова? Я быстрее поверю первой попавшейся во дворе блохастой шавке, чем ему.
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Комментарии1
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e_nexoma 05 сентября 2018 | 17:07
"Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации". Если перевести с чеченского на русский перечень служебных обязанностей этого субъекта, весть интеллект и порядочность которого достаточно точно отражены на его гнусной физии, то получится - министр пропаганды и брехни - одни бесстыжие глаза чего стоят. Ну и какой правды ждете вы от наследника основоположников госпропаганды и госбрехни Сталина и Гитлера - Джамбулата Умарова? Я быстрее поверю первой попавшейся во дворе блохастой шавке, чем ему.