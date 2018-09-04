'Вопросы к интервью
04 сентября 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 04 сентября 2018, 17:07
Ведущий: Ольга Журавлева
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Токио выразило протест Москве из-за мероприятий, посвящённых годовщине окончания Второй Мировой войны «Усиление военного присутствия России на четырёх северных островах расходятся с позицией Японии. Подобное неприемлемо», — заявил журналистам секретарь кабинета министров правительства Ёсихидэ Суга…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.