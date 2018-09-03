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В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…
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Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях
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Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…
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Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…
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Выпили воду и закусили воздухом
Этих гадких, противных инородцев так много, а нас так мало! Ну, как нам с ними совладать! Как решить все проблемы, которые они нам создали? Хорошо, что есть социологи, которым можно излить душу…
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Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…
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«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!»
Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…
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Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…
Больше половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста
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Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
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Наивные мечты Запада о том, что кто-то в российских элитах выступит против нынешней политики — абсолютно нереалистичны. Американские и европейские политики, в течение четырех лет не добившись желаемого результата…
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видеоблогер
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Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции «Курская»
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Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…
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Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…
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Юлия Латынина
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Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…
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