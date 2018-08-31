'Вопросы к интервью
31 августа 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 31 августа 2018, 17:08
Ведущий: Евгений Бунтман
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Наталья Поклонская: Сомнений насчёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет Примечательно, что после переворота 1917 года Россию всегда спасают простые люди, а губят те, кто уже давно положил глаз не только на её природные богатства и ресурсы, но и на заокеанские острова и тихие налоговые гавани…
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