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Рожденные 24 августа
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«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений»
Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…
В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу
Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...
В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината
По предварительным данным, бельгиец Бруно Чарльз де Куман выпал из окна своей квартиры…
Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин
Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…
Матвей Ганапольский
обозреватель
Порошенко принёс извинения, корона с него не упала
Думаю, что и зомбоящик кремлёвский по этой теме сегодня вечером пройдётся. Скажут две вещи: Порошенко облажался, а Россия очень сильная. Не скажут только одно…
Наталья Фролова
корреспондент «Эха Москвы» в Литве
С видом на сквер Немцова
Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…
Говорим по-татарски
блог передачи
Хозяин
Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…
Линас Линкявичус
министр иностранных дел Литвы
Об открытии сквера имени Бориса Немцова
Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…
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Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях
Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…
Александр Горный
блогер, Крым
Украине сегодня 27. Дышит или не дышит?
Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…
Умер Иосиф Кобзон
В последнее время певец тяжело болел…
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Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…
Геннадий Гудков
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Распад России уже начался?
Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…
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В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»
Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...
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обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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