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Рожденные 24 августа
Поздравить…
Игорь Чубайс
доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»
О целостности России, продолжая дискуссию
Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!?..
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Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась
Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…
Матвей Ганапольский
обозреватель
Дай мильон!
Обычно крики о компенсации испускаются, когда деньги уже есть, и теперь пора самоутвердиться самой нации. И она вспоминает о всяких «национальных унижениях»...
гость:
Максим Шевченко
журналист
Если власть добивается, чтобы Удальцов довел себя до смерти, если полагают, что он сдастся, то они заблуждаются…
В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова
«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений»
Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу
Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...
Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин
Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…
Президент Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую предлагает правительство
В частности, пенсионный возраст для женщин повышается не на 8, а на 5 лет…
В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин
Туда пришла делегация РПЦ…
Наталья Фролова
корреспондент «Эха Москвы» в Литве
С видом на сквер Немцова
Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…
Владимир Путин накануне уволил 15 генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Был опубликован соответствующий указ президента
гость:
Александр Невзоров
публицист
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…
Геннадий Гудков
политик
Распад России уже начался?
Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…
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В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»
Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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