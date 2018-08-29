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e_nexoma
29 августа 2018 | 17:10
Фюрерок снизошел до нужд граждан, но пенсионный дефолт отменять не стал, только слегка сверху присыпал сахаром. Он, конечно, ничего не знал, но когда узнал, то менять особо ничего не стал.
pro_hanov
29 августа 2018 | 17:18
e_nexoma: Очень много внимания уделяется вопросу о пенсиях. Оно и понятно - всё тут лежит на поверхности. Более важной проблемой является не то, как разделить бюджет, а то, как его приумножить. Для выплата пенсий нужны деньги, а они из воздуха не берутся. В стране затяжной экономический кризис - инвестиции падают, а значит собираемых налогов и доходов у государства становится меньше. Государство при этом действует контрпродуктивно - повышает налоги и поборы с бизнеса, на что бизнес реагирует ещё большим снижением инвестиций и выводом капитала в более доходные и надёжные места.
e_nexoma
29 августа 2018 | 17:22
pro_hanov: В том-то и дело, что решается сиюминутная задача - заткнуть дыру в бюджете, а потом хоть трава не расти вопреки уверениям плешивого в обратном. При отсутствии роста экономики не тут то там образуются новые дыры и опять будут тянуть с граждан и бизнеса, затягивая петлю на их и своей в том числе шее.
topotuschkin
29 августа 2018 | 17:23
pro_hanov: Гора родила мышь.
На этот раз сей недоштандартенфюрер оказался как никогда близок к провалу.
Не стоило ожидать, что, вот, ровно в полдень Царь-Врун прилюдно бухнется на коленки, возопив: "Все! Я устал! Я Ухожу! Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои! Люди! Человечество! Простите меня! За такую идиотскую пенсионскую грабиловку!"
Сегодня ровно в полдень эта гора обернуласт грандиозным пшиком - обещаны чисто косметические поправки к людоедскому закону о геноциде недопенсионеров.
Эта всенародная пенсионская махинация - чисто каприз Путина, больше некому так вредить.
Заюлил, завилял Царь-Бедоносец, но так и очканул сознаться в своей дурости, продолжает продавливать эту пенсионскую аферу...
topotuschkin
29 августа 2018 | 17:35
pro_hanov: Не согласен с планами этого некультурного Министерства культуры.
Лучше бы вместо возведения этого ослиного нелепого истукана князя Владимира потратили денежки на ремонт памятника истинным всенародным героям К. Минину и князу Пожарскому.
А то, бедненькие, клич кинули, все побираются, побирушки, пытаются наскрести 46 млн. руб. на всенародные пожертвования.
Отберите квартиру у "мультур-хальтур-макулятур" Ростиславича, продацте и как раз наскребетсмя на капремонт Минина с Пожарским и еще на подновление Лобного Места останется с Василием Блаженным...
vezdehod
29 августа 2018 | 17:29
Царь батюшка, с чувством полного удовлетворения, послал всех своих холопов в светлое "Пенсионное будущее" и - во всём виноваты, проклятые Девяностые годы.
topotuschkin
29 августа 2018 | 17:31
e_nexoma: Путин бессовестно врет просто позорно, сравнивая "лихие" 90-е годы с войной.
Да нормально тогда народ ударно трудился, работал, занимался всеми бизнесами на свете, да еще и детей рожал, растил.
Все мои знакомые нарожали кучу детей в конце 80-х - в 90-е годы.
А вот сейчас эти дети подросли и мыкаются в поисках хорошей нормально оплачиваемой работы.
Тоже "лихие" 90-е виноваты?
Эти "лихие" 90-е закночились вот уж 20 лет как.
И тянулись они всего-то навсего 5 (пять!) лет - с 1993-го по 1998-й год...
topotuschkin
29 августа 2018 | 17:11
Никакой веры т.н. расследованиям этого пресловутого пригожинского ФАН!..
e_nexoma
29 августа 2018 | 17:24
topotuschkin: Любят в гнойнам русскам мире расследование преступлений высшего эшелона власти поручать самим преступникам - это самая лучшая гарантия того, что эти преступления никогда не будут расследованы, если за них не примутся независимые расследователи.
vezdehod
29 августа 2018 | 17:41
Действительно...После такой "Яркой исторической речи" 29 августа 2018 года - эта "Пенсионная реформа" будет принята Дурой, сразу в Двух чтениях и на Ура.
vladimir_01
29 августа 2018 | 17:39
Рассмеялся.
Для меня очевидно, что во власти в РФ находятся профессиональные лжецы, кидалы, пройдохи, спекулянты.
Уже установленный факт, что они и торговать с пользой для государства РФ не умеют.
У них все по Черномырдину: хотели на словах как лучше, а получается, как всегда, т.е. страна РФ и ее население в ж-пе, а они при бабках, виллах, яхтах и пр. т.д.
С самого начала было очевидно, что предусмотренный для женщин возраст 63 года выхода на пенсию -- это разменная карта, как, например, на рынке торговки называют заведомо завышенную цену, а потом при торге ее сбавляют.
Самое подлое заключается в том, что они со своим детским и еще не сложившимся (как мне видится) сознанием считают жителей РФ лохами и обратили нас в быдло.
Также очевидно, что эта т.н. реформа не экономическое, а политическое явление и разрешил ее в этом виде лично Путин!
shtirlitz77
29 августа 2018 | 17:44
Согласна с МФ, что ВВП, как всегда наврал, оправдывая себя, что в начале и середине 2000-х была слабая экономика и повышать пенсионный возраст было нельзя. Тогда почему то время называют "тучными" нулевыми? Разве сейчас экономические показатели лучше, однако это не смущает его и он прет напролом. Ведь нельзя сегодняшнее "смягчение" считать серьезным.
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Комментарии12
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e_nexoma 29 августа 2018 | 17:10
Фюрерок снизошел до нужд граждан, но пенсионный дефолт отменять не стал, только слегка сверху присыпал сахаром. Он, конечно, ничего не знал, но когда узнал, то менять особо ничего не стал.
pro_hanov 29 августа 2018 | 17:18
e_nexoma: Очень много внимания уделяется вопросу о пенсиях. Оно и понятно - всё тут лежит на поверхности. Более важной проблемой является не то, как разделить бюджет, а то, как его приумножить. Для выплата пенсий нужны деньги, а они из воздуха не берутся. В стране затяжной экономический кризис - инвестиции падают, а значит собираемых налогов и доходов у государства становится меньше. Государство при этом действует контрпродуктивно - повышает налоги и поборы с бизнеса, на что бизнес реагирует ещё большим снижением инвестиций и выводом капитала в более доходные и надёжные места.
e_nexoma 29 августа 2018 | 17:22
pro_hanov: В том-то и дело, что решается сиюминутная задача - заткнуть дыру в бюджете, а потом хоть трава не расти вопреки уверениям плешивого в обратном. При отсутствии роста экономики не тут то там образуются новые дыры и опять будут тянуть с граждан и бизнеса, затягивая петлю на их и своей в том числе шее.
topotuschkin 29 августа 2018 | 17:23
pro_hanov: Гора родила мышь.
На этот раз сей недоштандартенфюрер оказался как никогда близок к провалу.
Не стоило ожидать, что, вот, ровно в полдень Царь-Врун прилюдно бухнется на коленки, возопив: "Все! Я устал! Я Ухожу! Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои! Люди! Человечество! Простите меня! За такую идиотскую пенсионскую грабиловку!"
Сегодня ровно в полдень эта гора обернуласт грандиозным пшиком - обещаны чисто косметические поправки к людоедскому закону о геноциде недопенсионеров.
Эта всенародная пенсионская махинация - чисто каприз Путина, больше некому так вредить.
Заюлил, завилял Царь-Бедоносец, но так и очканул сознаться в своей дурости, продолжает продавливать эту пенсионскую аферу...
topotuschkin 29 августа 2018 | 17:35
pro_hanov: Не согласен с планами этого некультурного Министерства культуры.
Лучше бы вместо возведения этого ослиного нелепого истукана князя Владимира потратили денежки на ремонт памятника истинным всенародным героям К. Минину и князу Пожарскому.
А то, бедненькие, клич кинули, все побираются, побирушки, пытаются наскрести 46 млн. руб. на всенародные пожертвования.
Отберите квартиру у "мультур-хальтур-макулятур" Ростиславича, продацте и как раз наскребетсмя на капремонт Минина с Пожарским и еще на подновление Лобного Места останется с Василием Блаженным...
vezdehod 29 августа 2018 | 17:29
Царь батюшка, с чувством полного удовлетворения, послал всех своих холопов в светлое "Пенсионное будущее" и - во всём виноваты, проклятые Девяностые годы.
topotuschkin 29 августа 2018 | 17:31
e_nexoma: Путин бессовестно врет просто позорно, сравнивая "лихие" 90-е годы с войной.
Да нормально тогда народ ударно трудился, работал, занимался всеми бизнесами на свете, да еще и детей рожал, растил.
Все мои знакомые нарожали кучу детей в конце 80-х - в 90-е годы.
А вот сейчас эти дети подросли и мыкаются в поисках хорошей нормально оплачиваемой работы.
Тоже "лихие" 90-е виноваты?
Эти "лихие" 90-е закночились вот уж 20 лет как.
И тянулись они всего-то навсего 5 (пять!) лет - с 1993-го по 1998-й год...
topotuschkin 29 августа 2018 | 17:11
Никакой веры т.н. расследованиям этого пресловутого пригожинского ФАН!..
e_nexoma 29 августа 2018 | 17:24
topotuschkin: Любят в гнойнам русскам мире расследование преступлений высшего эшелона власти поручать самим преступникам - это самая лучшая гарантия того, что эти преступления никогда не будут расследованы, если за них не примутся независимые расследователи.
vezdehod 29 августа 2018 | 17:41
Действительно...После такой "Яркой исторической речи" 29 августа 2018 года - эта "Пенсионная реформа" будет принята Дурой, сразу в Двух чтениях и на Ура.
vladimir_01 29 августа 2018 | 17:39
Рассмеялся.
Для меня очевидно, что во власти в РФ находятся профессиональные лжецы, кидалы, пройдохи, спекулянты.
Уже установленный факт, что они и торговать с пользой для государства РФ не умеют.
У них все по Черномырдину: хотели на словах как лучше, а получается, как всегда, т.е. страна РФ и ее население в ж-пе, а они при бабках, виллах, яхтах и пр. т.д.
С самого начала было очевидно, что предусмотренный для женщин возраст 63 года выхода на пенсию -- это разменная карта, как, например, на рынке торговки называют заведомо завышенную цену, а потом при торге ее сбавляют.
Самое подлое заключается в том, что они со своим детским и еще не сложившимся (как мне видится) сознанием считают жителей РФ лохами и обратили нас в быдло.
Также очевидно, что эта т.н. реформа не экономическое, а политическое явление и разрешил ее в этом виде лично Путин!
shtirlitz77 29 августа 2018 | 17:44
Согласна с МФ, что ВВП, как всегда наврал, оправдывая себя, что в начале и середине 2000-х была слабая экономика и повышать пенсионный возраст было нельзя. Тогда почему то время называют "тучными" нулевыми? Разве сейчас экономические показатели лучше, однако это не смущает его и он прет напролом. Ведь нельзя сегодняшнее "смягчение" считать серьезным.