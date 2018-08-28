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Рожденные 24 августа
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Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась
Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…
«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений»
Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…
В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова
В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин
Туда пришла делегация РПЦ…
Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин
Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…
Наталья Фролова
корреспондент «Эха Москвы» в Литве
С видом на сквер Немцова
Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу
Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...
Линас Линкявичус
министр иностранных дел Литвы
Об открытии сквера имени Бориса Немцова
Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…
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Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее
Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников…
Александр Горный
блогер, Крым
Украине сегодня 27. Дышит или не дышит?
Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…
Николай Солодников
Руководитель проекта «Открытая библиотека»
Навальный разочарован
Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…
В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон
Это случилось в ночь на понедельник…
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Александр Невзоров
публицист
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…
Геннадий Гудков
политик
Распад России уже начался?
Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…
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В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»
Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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