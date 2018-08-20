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Рожденные 15 августа
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Кусок эфира
Матвей Ганапольский: «Список Сенцова» может будет сокрушителен
Россия давно занимается изоляционизмом. Почему тогда Медведев вдруг говорит, что это объявление экономической войны? В чем проблема?..
В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери
В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…
Константин Боровой
Партия Западный Выбор
Как это было 19-20 августа 1991 года
Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я сказал одному нашему журналисту, что это государственный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…
Вадим Радионов
журналист латвийской радиостанции BALTKOM
Лайма Вайкуле на Baltkom: я даже не представляла, что люди такие звери
Певица Лайма Вайкуле шокирована той реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме. В интервью радио Baltkom она заявила, что не ожидала такого от своих коллег по цеху…
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить
Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Санкции
Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..
Максим Шевченко
журналист
Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора
Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…
Александр Мельман
телекритик, МК
Здравствуй, 1937-й год?
Мы доходим до ручки, до предела. За которым будет уже один только беспредел. Мы уже привыкаем к этому, пропускаем такие сообщения. Правильно, не за нами же пришли. А когда придут за нами?..
11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России
Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в исправительных учреждениях…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…
Сергей Удальцов
лидер движения «Левый фронт»
На репрессии власти ответим нашей мобилизацией!
Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Россия — США: разговор слепого с глухим
Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…
Владимир Познер
журналист
Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно
Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..
гости:
Алексей Венедиктов, Константин Ремчуков
К.Ремчуков: Собянин тысячи исторических памятников отреставрировал… Если ты говоришь, один такой… А.Венедиктов – Допожарный дом… К.Р. – Перевешивает всё… А.В.– Если у тебя здоровый организм, но болит мизинец, ты думаешь только об этом мизинце…
То были великие дни, они останутся в моей памяти навсегда
По сути дела, именно при Ельцине начинается отток сторонников нового курса, именно при нем возникает ностальгия по советскому строю, именно при нем возвращается и становится все популярней фигура Сталина…
В России отказались от планов по строительству собственных вертолётоносцев
В прошлом году Минобороны объявило, что уже в 2022 российская армия сможет получить и принять на вооружение первый отечественный вертолётоносец…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…
Лилия Шевцова
политолог
Вляпались
Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…
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«Марш матерей»
Хроника событий, фото, видео…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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