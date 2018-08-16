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Рожденные 15 августа
Поздравить…
В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери
В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…
Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт о вводе санкций в отношении России
После 15-дневного периода уведомления Конгресса эти санкции вступят в силу с момента публикации извещения в Федеральном регистре, как ожидается, примерно 22 августа 2018 года…
гость:
Захар Прилепин
писатель
Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва
Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…
Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить
Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…
Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город
Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…
Карина Орлова
журналист
Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу»
Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Санкции
Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..
Дмитрий Гудков
политик
Надеюсь, мое поручительство поможет освобождению
Я не знаю, что ещё можно сделать, — и делаю, что могу…
гость:
Максим Шевченко
журналист
Я не верю, что политических журналистов по политическим мотивам надо убивать в Африке. Всё это можно сделать гораздо проще, как Немцова под стенами Кремля…
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Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны
«На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Россия — США: разговор слепого с глухим
Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…
Аню Павликову не выпустили
Раз «лицо содержится под стражей» – то выпустить его живым нельзя. А то, что лицо – это совсем юная девушка, – судье с прокурором наплевать…
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Акция протеста против правительства в Бухаресте
Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..
В Москве закончился «Марш матерей» в поддержку двух фигуранток так называемого дела «Нового величия»
Участники требовали отпустить Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…
«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого» Выбираем процесс для программы «Не так!»
Константин Боровой
Партия Западный Выбор
Довыпендривался
Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...
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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной
Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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