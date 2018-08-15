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В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери
В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…
Люся Штейн
муниципальный депутат
Навальный играющий
Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва
Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…
Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город
Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…
гость:
Антон Красовский
журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы
Я действительно считаю, что пенсионный возраст нужно повышать. Я просто реалист. Люди стали жить дольше. Население стареет. Чего тут обсуждать? А работает не много…
Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты
Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…
Карина Орлова
журналист
Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу»
Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Санкции
Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..
гость:
Захар Прилепин
писатель
Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…
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Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны
«На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…
Аркадий Бабченко
журналист
Десять лет 08.08.08
Это была первая из путинских войн новой формации — насквозь лживых, насквозь паскудных, насквозь захватнических…
Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет
Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…
Зоя Светова
журналист
Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии»
Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…
В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери
Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…
Константин Боровой
Партия Западный Выбор
Довыпендривался
Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...
Егор Куроптев
продюсер
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Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя
Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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