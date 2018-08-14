Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
e_nexoma
14 августа 2018 | 17:09
Удльцов опять залетел, практически ничего не совершив? Подготовка к референдуму?
e_nexoma
14 августа 2018 | 17:13
Так у нас уже есть военно-космические силы, чего же нас так разволновало создание таких войск у американцев?
patrikk_1
14 августа 2018 | 17:25
Они в это верят, говорит А.Венедиктов, а наши отвечают, что это всё ерунда. Но так не бывает, сам с собой спорит Алексей Алексеевич, наверняка Т.Мей положила что-то на стол американцам, так не бывает, повторил мсье Венедиктов... Так вот если бы в Ольге Журавлёвой была хотя бы искра журналистская, она бы ответила ААВ - чего-чего, а как же колба Колина Пауэлла, так не бывает, мля, сначала подумай, потом говори.
topotuschkin
14 августа 2018 | 17:29
patrikk_1: Не надо ссориться и обольщаться!
Будем надеяться на лучшее!
Помните, друзья - жизнь после ВладимВладимыча только начинается!
Свободу узникам "Нового Величия" А. Павликовой и М. Дубовик!
Каратели, людоеды, палачи и извращенцы любят измываться над юными и больными беспомощными детьми...
vezdehod
14 августа 2018 | 17:18
Американцы ещё не взялись серьёзно за "Гонку вооружения" - это пока разминка перед предстоящей гонкой. от которой Россия будет долго рыгать.
e_nexoma
14 августа 2018 | 17:26
vezdehod: Извечная наша беда - сначала делаем, потом репу чешем.
topotuschkin
14 августа 2018 | 17:20
e_nexoma: Можно предположить, что случилась вполне равноценная замена, и даже поинтереснее во многих отношениях.
Согласен с уважаемыми экспертами и экономистами: на данный момент Россия не в состоянии вести полноценную гонку вооружений, особенно высокоинтеллектуальных и прорывных, с США и прочими передовыми державами мира.
А для создания полноценного асимметричного ответа реально перспективным западным новейшим системам вооружений - ну очень башковитое руководство должно быть у России, что совсем уж нереально и попросту фантастически даже представить.
Чтобы вместо этого совсем никчемного и вовсе никудышного сморчка посадить кого-то более-менее толкового? - Не, безнадега пока что полнейшая...
e_nexoma
14 августа 2018 | 17:28
topotuschkin: На пенсии, больницы и школы нет денег, о какой гонке вооружений с нашей стороны может идти речь? Совсем снять штаны и побегать с голой задницей как СССР?
vezdehod
14 августа 2018 | 17:24
Аннексию Крыма Запад не простит России никогда и. пока она его не вернёт Украине - быть ей под санкциями вечно.
piterjanis
14 августа 2018 | 17:25
vezdehod: Аптека за углом(с)
vezdehod
14 августа 2018 | 17:30
piterjanis:
vezdehod: Аптека за углом(с)
=================================================================
"уважаемый"...Это твои трудности и сам их мужественно преодолевай(с)
akustik57
14 августа 2018 | 17:26
Немцы приехали жить массово в Судеты при гИТЛЕРЕ / Шеханы и были Шеханами и в 1976 году - я был там на учениях из КБВО ...
(none)
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва
Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…
гость:
Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»
10 лет российско-грузинской войне
Российская власть воспринимает Грузию, кто бы ни был – Ельцин, Медведев, Путин – как сателлита и как зону своей собственной ответственности, грубо говоря…
Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты
Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…
Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город
Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…
Карина Орлова
журналист
Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу»
Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...
Люся Штейн
муниципальный депутат
Навальный играющий
Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..
гость:
Захар Прилепин
писатель
Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…
+
Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны
«На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…
Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет
Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…
Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России
Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…
+
Акция протеста против правительства в Бухаресте
Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..
гость:
Анатолий Шарий
видеоблогер
Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…
Александр Горный
блогер, Крым
«Не ходите, дети, в Африку, в Африку гулять»
Осознавали ли они риски в ЦАР? Уверен, что да, но что-то или кто-то должен был им компенсировать эти риски. ЦАР — это не Донбасс и даже не Сирия, и нужно было быть очень смелыми людьми, чтобы туда поехать…
Новый экологический налог вместо действующих сборов за загрязняющие выбросы предлагает ввести Минфин
Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале нормативных правовых актов…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…
Константин Боровой
Партия Западный Выбор
Довыпендривался
Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...
Егор Куроптев
продюсер
+
Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя
Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
e_nexoma 14 августа 2018 | 17:09
Удльцов опять залетел, практически ничего не совершив? Подготовка к референдуму?
e_nexoma 14 августа 2018 | 17:13
Так у нас уже есть военно-космические силы, чего же нас так разволновало создание таких войск у американцев?
patrikk_1 14 августа 2018 | 17:25
Они в это верят, говорит А.Венедиктов, а наши отвечают, что это всё ерунда. Но так не бывает, сам с собой спорит Алексей Алексеевич, наверняка Т.Мей положила что-то на стол американцам, так не бывает, повторил мсье Венедиктов... Так вот если бы в Ольге Журавлёвой была хотя бы искра журналистская, она бы ответила ААВ - чего-чего, а как же колба Колина Пауэлла, так не бывает, мля, сначала подумай, потом говори.
topotuschkin 14 августа 2018 | 17:29
patrikk_1: Не надо ссориться и обольщаться!
Будем надеяться на лучшее!
Помните, друзья - жизнь после ВладимВладимыча только начинается!
Свободу узникам "Нового Величия" А. Павликовой и М. Дубовик!
Каратели, людоеды, палачи и извращенцы любят измываться над юными и больными беспомощными детьми...
vezdehod 14 августа 2018 | 17:18
Американцы ещё не взялись серьёзно за "Гонку вооружения" - это пока разминка перед предстоящей гонкой. от которой Россия будет долго рыгать.
e_nexoma 14 августа 2018 | 17:26
vezdehod: Извечная наша беда - сначала делаем, потом репу чешем.
topotuschkin 14 августа 2018 | 17:20
e_nexoma: Можно предположить, что случилась вполне равноценная замена, и даже поинтереснее во многих отношениях.
Согласен с уважаемыми экспертами и экономистами: на данный момент Россия не в состоянии вести полноценную гонку вооружений, особенно высокоинтеллектуальных и прорывных, с США и прочими передовыми державами мира.
А для создания полноценного асимметричного ответа реально перспективным западным новейшим системам вооружений - ну очень башковитое руководство должно быть у России, что совсем уж нереально и попросту фантастически даже представить.
Чтобы вместо этого совсем никчемного и вовсе никудышного сморчка посадить кого-то более-менее толкового? - Не, безнадега пока что полнейшая...
e_nexoma 14 августа 2018 | 17:28
topotuschkin: На пенсии, больницы и школы нет денег, о какой гонке вооружений с нашей стороны может идти речь? Совсем снять штаны и побегать с голой задницей как СССР?
vezdehod 14 августа 2018 | 17:24
Аннексию Крыма Запад не простит России никогда и. пока она его не вернёт Украине - быть ей под санкциями вечно.
piterjanis 14 августа 2018 | 17:25
vezdehod: Аптека за углом(с)
vezdehod 14 августа 2018 | 17:30
piterjanis:
vezdehod: Аптека за углом(с)
=================================================================
"уважаемый"...Это твои трудности и сам их мужественно преодолевай(с)
akustik57 14 августа 2018 | 17:26
Немцы приехали жить массово в Судеты при гИТЛЕРЕ / Шеханы и были Шеханами и в 1976 году - я был там на учениях из КБВО ...