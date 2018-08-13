Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
(none)
Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России
Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…
Михаил Саакашвили: Война 2008 года
Варианта не отвечать на агрессию и «не поддаваться на провокации», как это было в Крыму, я не рассматривал тогда и не рассматривал бы сейчас…
Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год)
О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ
Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты
Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город
Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…
Карина Орлова
журналист
Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу»
Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...
Люся Штейн
муниципальный депутат
Навальный играющий
Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..
ведущие:
Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко
гость:
Захар Прилепин
писатель
Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…
Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении
10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...
+
Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны
«На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…
Михаил Ходорковский
общественный деятель
«Они поехали за длинным рублем» — это ложь
Люди плохо понимают практику работы некоммерческих организаций. Мы не получаем доходов от финансирования подобных проектов…
Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет
Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…
+
Акция протеста против правительства в Бухаресте
Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..
В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы
Об этом на встрече с жителями Саратова заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…
Константин Боровой
Партия Западный Выбор
Довыпендривался
Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...
Егор Куроптев
продюсер
+
Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя
Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.