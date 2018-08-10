'Вопросы к интервью
10 августа 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 10 августа 2018, 19:07
Ведущий: Оксана Пашина
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Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…
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