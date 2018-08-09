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Рождённые 6 августа
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Российский рубль упал до нового минимума
На сегодняшних торгах в Москве доллар стоит более 66 рублей, евро – 77 рублей…
Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты
Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…
Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год)
О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции
Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…
Лукьянов: Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики
Политолог проводит параллели с Ираком..
Люся Штейн
муниципальный депутат
Навальный играющий
Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..
Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении
10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет
Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…
гость:
Анатолий Шарий
видеоблогер
Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…
Силуанов: ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране
По его словам, российская экономика и платежный баланс стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям…
США объявили о введении новых санкций против России
Из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей…
Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции
В посольстве подчеркивают, что санкции вводятся «под надуманным предлогом»...
гость:
Максим Шевченко
журналист
Я хотел бы обратиться к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы. Ходорковский создает свою группу – я знаю, уже набирают туда журналистов. Я готов помочь…
Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Одновременно Россия должна выполнить ряд условий в течение трех месяцев…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…
Александр Мельман
телекритик, МК
Как прокололись Владимир Путин и моя любимая Мария Захарова
Просто послушай, как они это говорят. Просто следи за руками. И больше ничего…
Александр Невзоров
публицист
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Внеземная форма тупости
Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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