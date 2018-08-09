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e_nexoma
09 августа 2018 | 17:07
Я прямо балдею от величия своей державы - санкции еще не вводили, о них только объявили, а наш деревянный уже рухнул на колени и его радетели рыщут - как бы еще ободрать своих граждан, чтобы чтобы немного подтянуть ему штаны. Правду говорят те, кто сравнивает наш рубль с членом у импотента - что с ним ни делай, он норовит упасть.
mongol_9
09 августа 2018 | 17:07
Вот “либералы” со светлыми лицами всё думают: как же им избавиться от Путина и “неправильного” народа? А у меня есть идея как либералов отправить на их родину, другими словами – к чёрту на кулички.
Надо просто показывать каждый день, без перерыва Шендеровича по ТВ, по всем каналам. Прикиньте, господа-товарищи, включаешь ящик, а там Витёк вещает про другой биологический вид, переключаешь канал – а там опять Шендерович, про фашистских фигуристок вещает и т. д.
Через неделю никакой Путин не удержит “неправильный народ” от погрома этих замечательных “правдорубов”, “правозащитников” и прочих дармоедов.
johnbmw
Евгений Большаков
09 августа 2018 | 17:10
mongol_9: а ПОЧЕМУ тв_власти этого НЕ делают? интересует ваша Версия!?!?
mongol_9
09 августа 2018 | 17:10
johnbmw:
Когда вопрос стоит ребром:
И ясно - будут бить!
Не лучше ли, чем ждать погром,
Вам Родину сменить.
mongol_9
09 августа 2018 | 17:13
Седня на эхе была новость: «Болельщики ПАОК напали на российских журналистов на стадионе в Салониках».
Как обычно злорадству думающихлЮдей не было предела.
Видимо, это не те журналисты, что поехали в ЦАР, так сказать – неправильные…
Один “думающий”под ником tverboul написал: «Вот вам ваш футбол, человекообразные».
Может под ником «tverboul» скрывается Виктор Анатольевич Шендерович?
А если это не он, то точно его адепт.
e_nexoma
09 августа 2018 | 17:28
mongol_9: А с чего, мангало-татар, ты решил, что Шендерович тебя не любит? Не много ли чести вообще замечать тебя? Либо ты мнишь ни много ни мало себя народом? Подбери сопли и успокойся - народ умнее, чем ты думаешь о нем - только кучка совсем отмороженых идиотов в нашей стране страдает антисемитизмом. Заруби себе это на носу и выбрось из своей звонкой головы персональную манию величию - на самом деле ты ростом с вонючего клопа и грош тебе цена в базарный день.
mongol_9
09 августа 2018 | 17:29
e_nexoma:
«Потому ты и оскорбляешь, что сам ты – ничто».
Иоанн Златоуст
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:45
e_nexoma: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: зря Запад так спустил эту чисто путинскую первую агрессию против Грузии 08.08.08.
Разумеется, там было на 146% только голимое путинское вранье.
Вся ответственность за развязывание той войны задолго до 08.08.08 лежит исключительно на Путине.
Вот и получили в ответ весь этот нынешний гибридный ужас и зловещее бряцанье ржавым советским ракетно-ядерным зонтиком...
johnbmw
Евгений Большаков
09 августа 2018 | 17:13
mongol_9: вы на ВОПРОС не ответили ... замечу вам не смело ....
mongol_9
09 августа 2018 | 17:17
johnbmw: Почему власти этого не делают? Хм. Да потому-что у нас 37 год, как утверждают думающиелЮди.
e_nexoma
09 августа 2018 | 17:23
mongol_9: Я думал, что ты поумнее, мангало-татар, чем дрюня и бывший митричь, а ты точно такой же дурак-националист и антисемит как и они. Простой как табуретка принцип - хорошему танцору что-то мешает, так бы он великолепно станцевал, но его что-то в сторону заносит. Сними дурацкие очки и посмотри на себя трезвыми глазами - с какой стороны евреи виноваты в том, что ты дурак?
mongol_9
09 августа 2018 | 17:34
e_nexoma: Повторяю для особо одарённых: Один “думающий”под ником tverboul написал: «Вот вам ваш футбол, человекообразные».
Он чем заболел?
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:21
mongol_9: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: давным-давно пора мировой общественности озаботиться состоянием психического и прочего ментального здоровья именно Царь-Бедоносца, нежели ходом голодовки великого украинского кинорежиссера О. Сенцова, особенно за состоянием его здоровья на 88-й день его беспримерной голодовки.
Еще со взрывов домов 1999 г...
patrikk_1
09 августа 2018 | 17:24
Похотливый Витёк Шендерович, краснобай и фразёр только с теми ведущими "Особого мнения", которые выступают в роли прислужника на спектакле одного артиста, а как появится какой-нибудь неопытный журналист, который не то чтобы ловил Витька на лжи, а просто задавал бы дополнительные вопросы, то Виктор Анатольевич сразу плывёт и поджимает свой хвост как побитая шавка. В этом он похож на Алексея Навального, которого все (!) оппоненты окунали лицом в дерьмо, во время его нескольких дебатов на Ютубе и "Дожде".
cattt
09 августа 2018 | 17:23
mongol_9: И ясно - будут бить! ==============
У вашего пересидента головка неадекватная. похоже и вы тоже заболели шовинизмом.
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:27
cattt: Не согласен.
У нашего Царь-Пересидента головки вообще нет категорически.
Вместо нее у него какая-то иная плешивая субстанция с наспех сикось-накось пришитыми ушами, дырочками и прорезями...
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:24
mongol_9: Снова запутинский кретин мангал-ишакович поспешно приватизировал под себя Нашу Великую Родину Русь?..
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:18
johnbmw: Наши горе-власти не делают этого из своей животной боязни восстания вмиг прозревшего озверевшего народа.
Отчасти не согласен с очаровательной радиоведущей Т. Фельгенгауэр: что-то слабовато следит влиятельная мировая общественность за ходом голодовки великого украинского кинорежиссера О. Сенцова, особенно за состоянием его здоровья на 88-й день его беспримерной голодовки...
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:38
johnbmw: Отчасти не согласен с уважаемым активистом-оптимистом А. Навальным: надо устраивать массовые всенародные акции протеста не просто 9 сентября, а вообще по всем 9-м числам, кои, как оказалось, вообще специфически довлеют над народом расейским, особенно 9 января, 9 мая, 9 марта, 9 августа, в день трагедии Нагасаки, да и 9 ноября тоже неплохо звучит, право...
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:12
mongol_9: Новый приступ очередного гнусного вранья от патентованного кретина-запутица мангала_ишаковича.
Это только Путин со товарищи все мечтают избавиться от неправильного народца расейскаго, запустив геноцид призывников, военнообязанных, контрактников, пенсионеров, недопенсионеров, бюджетников и всех прочих недостаточно угодливо обожающих Царь-Бедоносца и слабовато едучих глазами начальство, и захапав себе в кармашек все еще нераскраденные всенародные богаства, сокровища и достояния...
vezdehod
09 августа 2018 | 17:12
Светлана Алексеевич мудрая женщина и она должна понять, что и в Украине обитают дебилы, как и в России.
johnbmw
Евгений Большаков
09 августа 2018 | 17:07
Виктор Анатольевич, большое Вам Спасибо за Вашу жизненную позицию и за не проходящий Оптимизм! :-)
topotuschkin
09 августа 2018 | 17:08
Пусть всем желающим ударно практически бесплатно трудиться как можно дольше повышают пенсовозраст хоть до ста лет.
В первую очередь энергичным говорливым энтузиастам-запутинцам распевать на все лады мантры про стареющее слишком долгоживущее население Руси..
А вот нежелающим горбатиться за полторы копейки пусть оставять старую шкалу 60(55).
Только конченые идиоты могли занести писательницу, лауреатку Нобелевской премии С, Алексиевич в базу данных "Мироотворец".
Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: ретивые патриоты гораздо опаснее просто дураков...
vezdehod
09 августа 2018 | 17:15
Не дай Гундяев, если с Сенцовым сучится непоправимое - царь батюшка НИКОГДА не отмоется от Позора.
e_nexoma
09 августа 2018 | 17:31
vezdehod: Он на свой поганый хвост уже столько репьев нацеплял, что избавиться ему от них можно только выжиганием их паяльной лампой - сразу вместе с организмом. Это очередной позор на голову российского народа - никак не удается ему из дураков выбрать себе умного в управители.
satt
09 августа 2018 | 17:15
В дни, когда кругом угрозы,
молодёжь меняет позы.
Старики считают дни.
Дети вырастут одни.
Приходи к нам, дядя Брежнев!
Сделай мир таким, как прежде
vezdehod
09 августа 2018 | 17:25
Татьяна...Пенсия нужна не каждому - некоторые и без неё доживают до гробовой доски. 7ни в чём себе не отказывая.
vezdehod
09 августа 2018 | 17:35
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Планы Вашингтона противоречат атмосфере последней встречи Путина и Трампа, считает Песков.
Во-первых, мы слышали официальное заявление о новых так называемых санкциях и мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах было бы неверно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
===================================================================================
После долгой спячки у Дмитрия Пескова открылись глаза и прочистились уши, но - поезд уже ушёл.
(none)
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О событиях августа 2008-го
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глава Чечни
Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции
Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…
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Люся Штейн
муниципальный депутат
Навальный играющий
Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..
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Моя Москва
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Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции
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журналист
Я хотел бы обратиться к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы. Ходорковский создает свою группу – я знаю, уже набирают туда журналистов. Я готов помочь…
Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей
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обозреватель «Эха Москвы»
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обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии28
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e_nexoma 09 августа 2018 | 17:07
Я прямо балдею от величия своей державы - санкции еще не вводили, о них только объявили, а наш деревянный уже рухнул на колени и его радетели рыщут - как бы еще ободрать своих граждан, чтобы чтобы немного подтянуть ему штаны. Правду говорят те, кто сравнивает наш рубль с членом у импотента - что с ним ни делай, он норовит упасть.
mongol_9 09 августа 2018 | 17:07
Вот “либералы” со светлыми лицами всё думают: как же им избавиться от Путина и “неправильного” народа? А у меня есть идея как либералов отправить на их родину, другими словами – к чёрту на кулички.
Надо просто показывать каждый день, без перерыва Шендеровича по ТВ, по всем каналам. Прикиньте, господа-товарищи, включаешь ящик, а там Витёк вещает про другой биологический вид, переключаешь канал – а там опять Шендерович, про фашистских фигуристок вещает и т. д.
Через неделю никакой Путин не удержит “неправильный народ” от погрома этих замечательных “правдорубов”, “правозащитников” и прочих дармоедов.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 17:10
mongol_9: а ПОЧЕМУ тв_власти этого НЕ делают? интересует ваша Версия!?!?
mongol_9 09 августа 2018 | 17:10
johnbmw:
Когда вопрос стоит ребром:
И ясно - будут бить!
Не лучше ли, чем ждать погром,
Вам Родину сменить.
mongol_9 09 августа 2018 | 17:13
Седня на эхе была новость: «Болельщики ПАОК напали на российских журналистов на стадионе в Салониках».
Как обычно злорадству думающихлЮдей не было предела.
Видимо, это не те журналисты, что поехали в ЦАР, так сказать – неправильные…
Один “думающий”под ником tverboul написал: «Вот вам ваш футбол, человекообразные».
Может под ником «tverboul» скрывается Виктор Анатольевич Шендерович?
А если это не он, то точно его адепт.
e_nexoma 09 августа 2018 | 17:28
mongol_9: А с чего, мангало-татар, ты решил, что Шендерович тебя не любит? Не много ли чести вообще замечать тебя? Либо ты мнишь ни много ни мало себя народом? Подбери сопли и успокойся - народ умнее, чем ты думаешь о нем - только кучка совсем отмороженых идиотов в нашей стране страдает антисемитизмом. Заруби себе это на носу и выбрось из своей звонкой головы персональную манию величию - на самом деле ты ростом с вонючего клопа и грош тебе цена в базарный день.
mongol_9 09 августа 2018 | 17:29
e_nexoma:
«Потому ты и оскорбляешь, что сам ты – ничто».
Иоанн Златоуст
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:45
e_nexoma: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: зря Запад так спустил эту чисто путинскую первую агрессию против Грузии 08.08.08.
Разумеется, там было на 146% только голимое путинское вранье.
Вся ответственность за развязывание той войны задолго до 08.08.08 лежит исключительно на Путине.
Вот и получили в ответ весь этот нынешний гибридный ужас и зловещее бряцанье ржавым советским ракетно-ядерным зонтиком...
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 17:13
mongol_9: вы на ВОПРОС не ответили ... замечу вам не смело ....
mongol_9 09 августа 2018 | 17:17
johnbmw: Почему власти этого не делают? Хм. Да потому-что у нас 37 год, как утверждают думающиелЮди.
e_nexoma 09 августа 2018 | 17:23
mongol_9: Я думал, что ты поумнее, мангало-татар, чем дрюня и бывший митричь, а ты точно такой же дурак-националист и антисемит как и они. Простой как табуретка принцип - хорошему танцору что-то мешает, так бы он великолепно станцевал, но его что-то в сторону заносит. Сними дурацкие очки и посмотри на себя трезвыми глазами - с какой стороны евреи виноваты в том, что ты дурак?
mongol_9 09 августа 2018 | 17:34
e_nexoma: Повторяю для особо одарённых: Один “думающий”под ником tverboul написал: «Вот вам ваш футбол, человекообразные».
Он чем заболел?
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:21
mongol_9: Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: давным-давно пора мировой общественности озаботиться состоянием психического и прочего ментального здоровья именно Царь-Бедоносца, нежели ходом голодовки великого украинского кинорежиссера О. Сенцова, особенно за состоянием его здоровья на 88-й день его беспримерной голодовки.
Еще со взрывов домов 1999 г...
patrikk_1 09 августа 2018 | 17:24
Похотливый Витёк Шендерович, краснобай и фразёр только с теми ведущими "Особого мнения", которые выступают в роли прислужника на спектакле одного артиста, а как появится какой-нибудь неопытный журналист, который не то чтобы ловил Витька на лжи, а просто задавал бы дополнительные вопросы, то Виктор Анатольевич сразу плывёт и поджимает свой хвост как побитая шавка. В этом он похож на Алексея Навального, которого все (!) оппоненты окунали лицом в дерьмо, во время его нескольких дебатов на Ютубе и "Дожде".
cattt 09 августа 2018 | 17:23
mongol_9: И ясно - будут бить! ==============
У вашего пересидента головка неадекватная. похоже и вы тоже заболели шовинизмом.
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:27
cattt: Не согласен.
У нашего Царь-Пересидента головки вообще нет категорически.
Вместо нее у него какая-то иная плешивая субстанция с наспех сикось-накось пришитыми ушами, дырочками и прорезями...
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:24
mongol_9: Снова запутинский кретин мангал-ишакович поспешно приватизировал под себя Нашу Великую Родину Русь?..
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:18
johnbmw: Наши горе-власти не делают этого из своей животной боязни восстания вмиг прозревшего озверевшего народа.
Отчасти не согласен с очаровательной радиоведущей Т. Фельгенгауэр: что-то слабовато следит влиятельная мировая общественность за ходом голодовки великого украинского кинорежиссера О. Сенцова, особенно за состоянием его здоровья на 88-й день его беспримерной голодовки...
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:38
johnbmw: Отчасти не согласен с уважаемым активистом-оптимистом А. Навальным: надо устраивать массовые всенародные акции протеста не просто 9 сентября, а вообще по всем 9-м числам, кои, как оказалось, вообще специфически довлеют над народом расейским, особенно 9 января, 9 мая, 9 марта, 9 августа, в день трагедии Нагасаки, да и 9 ноября тоже неплохо звучит, право...
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:12
mongol_9: Новый приступ очередного гнусного вранья от патентованного кретина-запутица мангала_ишаковича.
Это только Путин со товарищи все мечтают избавиться от неправильного народца расейскаго, запустив геноцид призывников, военнообязанных, контрактников, пенсионеров, недопенсионеров, бюджетников и всех прочих недостаточно угодливо обожающих Царь-Бедоносца и слабовато едучих глазами начальство, и захапав себе в кармашек все еще нераскраденные всенародные богаства, сокровища и достояния...
vezdehod 09 августа 2018 | 17:12
Светлана Алексеевич мудрая женщина и она должна понять, что и в Украине обитают дебилы, как и в России.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 17:07
Виктор Анатольевич, большое Вам Спасибо за Вашу жизненную позицию и за не проходящий Оптимизм! :-)
topotuschkin 09 августа 2018 | 17:08
Пусть всем желающим ударно практически бесплатно трудиться как можно дольше повышают пенсовозраст хоть до ста лет.
В первую очередь энергичным говорливым энтузиастам-запутинцам распевать на все лады мантры про стареющее слишком долгоживущее население Руси..
А вот нежелающим горбатиться за полторы копейки пусть оставять старую шкалу 60(55).
Только конченые идиоты могли занести писательницу, лауреатку Нобелевской премии С, Алексиевич в базу данных "Мироотворец".
Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем: ретивые патриоты гораздо опаснее просто дураков...
vezdehod 09 августа 2018 | 17:15
Не дай Гундяев, если с Сенцовым сучится непоправимое - царь батюшка НИКОГДА не отмоется от Позора.
e_nexoma 09 августа 2018 | 17:31
vezdehod: Он на свой поганый хвост уже столько репьев нацеплял, что избавиться ему от них можно только выжиганием их паяльной лампой - сразу вместе с организмом. Это очередной позор на голову российского народа - никак не удается ему из дураков выбрать себе умного в управители.
satt 09 августа 2018 | 17:15
В дни, когда кругом угрозы,
молодёжь меняет позы.
Старики считают дни.
Дети вырастут одни.
Приходи к нам, дядя Брежнев!
Сделай мир таким, как прежде
vezdehod 09 августа 2018 | 17:25
Татьяна...Пенсия нужна не каждому - некоторые и без неё доживают до гробовой доски. 7ни в чём себе не отказывая.
vezdehod 09 августа 2018 | 17:35
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Планы Вашингтона противоречат атмосфере последней встречи Путина и Трампа, считает Песков.
Во-первых, мы слышали официальное заявление о новых так называемых санкциях и мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах было бы неверно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
===================================================================================
После долгой спячки у Дмитрия Пескова открылись глаза и прочистились уши, но - поезд уже ушёл.