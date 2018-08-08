Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
(none)
Рождённые 6 августа
Поздравить…
Рождённые 3 августа
Поздравить…
Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год)
О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции
Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город
Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу
Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…
Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении
10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...
Леонид Млечин
историк, писатель
+
Так заслуживал ли Николай II смерти?
И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…
Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России
Этого не исключает командующий эстонскими ВВС Рииво Валге…
Аркадий Бабченко
журналист
Десять лет 08.08.08
Это была первая из путинских войн новой формации — насквозь лживых, насквозь паскудных, насквозь захватнических…
СерпомПо
Telegram-канал
Опа! Опа! Америка, Европа!
Большинство граждан, которые выступают за улучшение отношений с Западом, не понимают, что это невозможно сделать, не изменив своего отношения к Украине…
Игорь Чубайс
доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»
Целостность России – главный барьер или главный приоритет?
Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..
Михаил Саакашвили: Война 2008 года
Варианта не отвечать на агрессию и «не поддаваться на провокации», как это было в Крыму, я не рассматривал тогда и не рассматривал бы сейчас…
Саакашвили: Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад
Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…
Никита Куликов
учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ
Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации
В первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…
Александр Невзоров
публицист
+
Внеземная форма тупости
Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.