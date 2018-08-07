Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
(none)
Рождённые 6 августа
Поздравить…
Рождённые 3 августа
Поздравить…
Рождённые 1 августа
Поздравить…
Виктория Ивлева
фотограф, журналист и волонтер
К Олегу Сенцову не допустили священника. Семьдесят восьмой день голодовки
Наше общение с полковником шло совершенно нормально до момента, пока он не спросил фамилию заключенного. Услышав «Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г.р.», Александр Николаевич Новиков просто изменился в лице…
Александр Мельман
телекритик, МК
Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно!
Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…
Ксения Собчак
политик
От наших ссор выигрывает только власть
Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции
Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…
Дмитрий Гудков
политик
Я не хочу бороться за лучшее место на гноище
Альтернативу я описал. Не нравится – остается ждать смерти одного вождя для замены на другого. Проиграем 2021 год, не пройдем в Думу – не нужно рассчитывать на 2026-й…
гость:
Мария Захарова
глава департамента информации и печати МИД РФ
Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…
+
Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении
10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город
Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу
Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…
Леонид Млечин
историк, писатель
+
Так заслуживал ли Николай II смерти?
И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…
Михаил Саакашвили: Война 2008 года
Варианта не отвечать на агрессию и «не поддаваться на провокации», как это было в Крыму, я не рассматривал тогда и не рассматривал бы сейчас…
Игорь Чубайс
доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»
Целостность России – главный барьер или главный приоритет?
Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..
Большая тройка российских операторов отменит плату за входящие звонки в национальном роуминге
Как сообщает РБК, у «Вымпелкома» плата будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» поэтапно в течение сентября…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…
Никита Куликов
учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ
Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации
В первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…
Александр Невзоров
публицист
+
Внеземная форма тупости
Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.