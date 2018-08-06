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Казаки пытались спровоцировать конфликт на акции памяти жертв сталинских репрессий, которая вчера прошла в Карелии
Об этом сообщают местные СМИ
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глава Чечни
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