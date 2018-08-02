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Сергей Собянин
мэр Москвы
Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу
Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…
Ксения Собчак
политик
От наших ссор выигрывает только власть
Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине
Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…
гость:
Мария Захарова
глава департамента информации и печати МИД РФ
Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…
Сергей Пархоменко
журналист
Ударница «Диссернета» присмотрит за вузами всей страны
Боровская является одним из самых плодовитых мастеров знаменитой диссерорезной фабрики под названием Южный Федеральный Университет, где производится огромное количество разнообразного диссертационного мусора…
Открытый список
Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938
81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...
«Настоящее время»
блог проекта
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Почему НДС – это налог на бедных?
Для примера взяли двоих россиян: один получает 10 тысяч рублей в месяц, он бедный; другой имеет доход в миллион рублей в месяц, он богат…
Владимир Познер
журналист
Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого
Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…
Сергей Цыпляев
президент Фонда «Республика», член КГИ
Вопросы языкознания
Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...
Митинг против пенсионной реформы и роста налогов
В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...
Здравоохранение завтрашнего дня
Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…
Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров
Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…
Людмила Чистякова
генеральный директор агентства FoodFashionFirst
Как дожить до пенсионного возраста
Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…
Рустам Курбатов
директор школы
Надо ли русских детей учить нерусским языкам?
Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений
Александр Мельман
телекритик, МК
Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно!
Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…
Рубль может потерять до 15% из-за санкций США против госдолга
Об этом говорится в исследовании аналитиков Ситигруп…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Вот еще при Ельцине были воровские зоны и были красные. При Путине зоны отстроили, и вся Россия стала красной зоной. Причем не только внутри стен ГУЛАГа, но и снаружи. Мы все такая большая красная зона…
Александр Горный
блогер, Крым
Москва красная. Народ просто озверел от беспредела
Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…
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На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста
Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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