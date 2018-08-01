'Вопросы к интервью
01 августа 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 01 августа 2018, 17:08
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
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Комментарии7
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topotuschkin 01 августа 2018 | 17:12
И все-таки лучше добавить пенсии гражданам вместо этой тупой многополосной автострады в Джубгу ценой ажно в 1.6 трлн. трублей...
e_nexoma 01 августа 2018 | 17:32
topotuschkin: Как сказал наш вошдь - на хрена вам машины, если дорог нет?Вот и будут строить дороги, чтобы народ машины покупал. Ну не весь народ, который быдло, эти и пешком погуляют до кладбища, раз не умеют воровать. Зато у избранных и дороги будут и Майбахи будет как применять, а заодно не надо будет и на пенсии тратиться. Просто строится страна будущего, где не будет места бедным, а будут жить только счастливые. Только вот не все это понимают.
topotuschkin 01 августа 2018 | 17:36
e_nexoma: Эти дороги - для кого надо дороги.
Нам любые дороги дороги...
e_nexoma 01 августа 2018 | 17:15
Пора, давно пора уже бросить заниматься ерундой типа строительства дорого, мостов, школ и больниц и приступить к строительству пирамид и сфинксов, а то мы совсем о своем величии забудем. А так и рабочие места, и величие, и памятник на века. И самое главное - будет чем заниматься Ротенбергам и прочим Сечиным в качестве великих, а заодно ряженым казакам в качестве погонщиков.
e_nexoma 01 августа 2018 | 17:40
До чего у Татьяны голос звонкий, ажник в ухах тесно становится. Удивляется она - можно ли реформировать неповоротливую систему ФСИН? А с чего она взяла, что система неповоротливая? По части пыток еще как поворотливая и изобретательная. Но, спрошу я вас, как можно изменить часть, не меняя целого? Если, например, шестеренку от Мерседеса вставить в Запорожец, то он разгонится до скорости 200 км/час? Если общество само себе барин и само себе холоп и готово терпеть и издеваться одновременно, то как из отдельных вертухаев можно сделать людей?
dwon 01 августа 2018 | 17:54
Этого чухана зачем приглашают, какие-такие достоинства у него есть кроме музыкальной фамилии, разумеется?
dicklyu 01 августа 2018 | 18:21
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Татьна Владимировна , доброго дня Вам !
Вы снова в эфире , замечательно ! ! ! Приятно Вас увидеть
И огромное спасибо за интереснейшую пердачу сегоня !
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Позвольте два слова по теме эфира.
Ой... Открытым текстом : я живу около Питера. Здесь и сейчас.
Ситуация в экономике отчаянная - НИКАКИХ запасов и ресурсов уже НЕТ.
Запаса времени - НЕТ, нисколько нет, ни лет, ни месяцев.
В передаче у Вас прозвучало хорошее слово - ЗЕМСТВО. Браво ! ! ! В десятку попали.
Земство. Земля. Land. Все мы, тут живущие, сейчас видим спасение только в одном:
Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская земли -
отделяться от этой Московии вместе со своими землями и присоединяться
к Финляндии, к Нордам, к Ганзейскому союзу - срочно ! ! ! К спокойной среде.
Тут все топонимы финские и готические - и нам надо вернуться "в родную гавань".
Переходить на Евро - на стабильную европейскую валюту и экономическую систему.
Пусть будет тут на севере большая Финляндия. Так безопаснее и спокойнее.
Иначе - голод и крах уже в ближайшее время .
Вот так .
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