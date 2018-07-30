'Вопросы к интервью
30 июля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 30 июля 2018, 19:07
Ведущий: Алексей Нарышкин
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Комментарии8
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hcsecb 30 июля 2018 | 19:12
Обидели Веника... Интересно, опять антисемитизьм?
patrikk_1 30 июля 2018 | 19:17
Стасик, надеюсь в буфете задержался? Залил свои шарабаны? Тогда зажигай.
gordy 30 июля 2018 | 19:42
Как же ААВ знакомился с документацией к ежегодному собранию акционеров? Сам лопух, но показать их знакомому бухгалтеру (квалифицированному), и тот раскрыл бы все секреты финансирования.
astet 30 июля 2018 | 19:20
hcsecb: что за бред сивой кобылы?
Редактор, наведите порядок!
Где Венедиктов?
hcsecb 30 июля 2018 | 19:27
astet: А ты стукани куда надо и как обычно и будет порядок, как ты его понимаешь. А именно , полное единомыслие и хоровое скандирование ХУТИН ПУЙ
kryimzdick 30 июля 2018 | 19:12
а в чем там дело с советом директоров?
vlabumur 30 июля 2018 | 19:14
Венедиктов действительно не понимает что он НОЛЬ?
dubitabam 30 июля 2018 | 19:22
Алексей Алексеевич, проясните ситуацию пс профессорством Сванидзе. Сам Сванидзе отмалчивается, но Вам то наверняка известно его липовое профессорство?