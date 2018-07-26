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Журнал Time поместил на обложку объединённое изображение лиц Путина и Трампа
В главном материале номера Time раскритиковало Трампа за проваленные переговоры, на которых якобы доминировал Путин…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир
Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…
СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека
Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец
Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
Беседовала с Олегом Сенцовым
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…
Александр Баунов
журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru
Кудрин vs Собянин
У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…
В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене
Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…
гость:
Анатолий Шарий
видеоблогер (по skype)
Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…
Жительницу Калининграда Антонину Зимину обвинили в госизмене
Она утверждает, что единственное доказательство по уголовному делу – фотография с ее свадьбы…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Гражданская война не закончилась
Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…
Кусок эфира
Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова
Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….
Антон Орехъ
обозреватель
Нужен ли закон о пытках
Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…
Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны
Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…
В футбольный мяч Adidas, который президент Путин подарил Дональду Трампу, встроен чип
Чип позволяет владельцам получать эксклюзивную информацию о спортивных событиях…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Президент, который держит граждан за болванов
Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…
Алексей Навальный
политик
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Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера
Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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