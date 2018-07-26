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e_nexoma
26 июля 2018 | 17:15
Согласен с Нечаевым, что и Поклонская и Железняк - никакой не демарш и не раскол рядов ЕР - дураки не раскалываются. Это очередная попытка поймать черного кота в черной комнате - изобразить видимость наличия разных мнений и позицций в монолите властной брешущей и ворующей верхушки.
vezdehod
26 июля 2018 | 17:31
Андрей...Денег в казне Нет, но кооперативу "Озеро" питаться нужно, но царские холопы Обязаны понять это и смириться с тем что с них дерут Три шкуры.
patrikk_1
26 июля 2018 | 17:38
Интересно, кто больше пельменей съест за один присест, Саша Плющев или Андрюха Нечаев? Чем попусту обсуждать Госдуму или пенсионную реформу, взяли бы по 300 пельменей и на время.
topotuschkin
26 июля 2018 | 17:50
patrikk_1: Брехня у придурка петрика запутинская очередная!
Безусловно, народ против такой пенсионской горе-реформы, даже самые упертые путинисты вмиг протрезвели и возроптали.
Именно сейчас плешивый унылый штандартенфюрер оказался на грани провала, как никогда.
В 2005 г. не прокатил первоначальный вариант наезда на пенсов "Типа, монетизация-валоризация" - престарелый трясущийся народ просто восстал, вышел и перекрыл массу магистралей.
Пришлось тогда плешивым комикам-гномикам юлить, откатываться, оправдываясь и извиваясь, и пытаться протаскивать те же самые кокушки под несколько иными соусами для одурачивания наивных доверчивых старикашек.
Все равно на днях ожидается массовый выход на улицу миллионов бывших пламенных советских людей, образцовых строителей коммунизма (Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым!!!), имевших несчастье родиться в 1959 г. и позднее.
Миллионы недопенсионеров 1959 г.р. и моложе по призыву активиста-оптимиста А. Навального уже приготовили свои самые пустые и чистые кастрюли для проведения мощнейших протестных выступлений в городах, счастливо избежавших участия в этом путинском ЧМО-2018.
Остальным приготовиться!
И, похоже, народ все-таки выйдет.
Мало того
Уже проявились первые весьма и весьма серьезные признаки юления и колебаний в высших эшелонах.
Даже шмаковские профсоюзы задергались, даже эти копеечные ренегаты, коллаборационисты и политические проститутки из КПРФ встали на дыбы из своей издревле излюбленной коленно-локтевой позиции №6 шестерок...
banyi3
26 июля 2018 | 17:17
Рискую, быть забаниным, но господин Нечаев - ДУРАК! ))
e_nexoma
26 июля 2018 | 17:28
banyi3: Не скажу насчет Нечаева, но его критик явно не отличается большим умом - вместо того, чтобы объяснить причину возникновения его мнения, он просто подписывается прописными буквами и в то же время высказывает опасения относительно своей безопасности. Не переживай - к дуракам тут относятся терпимо.
vezdehod
26 июля 2018 | 17:41
Не ходил 18 марта - не пойду и в Сентябре - доставить удовольствие своим приходом товарищу Оленеводу я не собираюсь.
vezdehod
26 июля 2018 | 17:35
banyi3:
Рискую, быть забаниным, но господин Нечаев - ДУРАК! ))
=======================================================
Кому ты нужен. чтобы тебя банить - сам "подмоешься"
topotuschkin
26 июля 2018 | 17:35
banyi3: Не Рискую, быть забаненным, но господин Нечаев - ДАЛЕКО НЕ ДУРАК! ))..
topotuschkin
26 июля 2018 | 17:40
banyi3: Юродивая мадам экс-прокурорица Поклонская, неустанно мироточа бюстом голосистым и голося за невинно убиенного батюшку царя, снова немного ушиблась и на волне всенародного печалования решилась удариться то ли в Жанну д'Арк, то ли в Пассионарию, то ли в Ю. Тимошенко, то ли в украинскую передовую авианаводчицу Н. Савченко, то ли даже в генерала А. Лебедя или Руцкого.
И еще 8 (восемь?) отщепенцев-едросов.
И матрос-партизан Железняк.
И даже мордатый чрезмерно фанфарон А. Исаев со всей ФНПР.
Раскол? Смута? Разброд и шатания? Репрессии? Интриги?..
topotuschkin
26 июля 2018 | 17:46
banyi3: Пенсионеры всегда обожали, когда им повышали пенсионный возраст и отнимали гробовые.
Холопы и холуи всегда обожали, когда их пороли на конюшне и секли на кухне.
И унтер-офицерская вдова туда же.
А еще раки любят, когда их варят живыми...
topotuschkin
26 июля 2018 | 17:48
banyi3: Согласен с уважаемым председателем А. Нечаевым: неспроста Путин сознательно запускает механизм раскрутки галопирующей гипер-нифляции.
Безусловно, путинское повышение НДС на 2% сразу же запустит механизм раскручивания маховика галопирующей инфляции, слишком резко срывающейся на гипер-инфляцию - старинное испытанное средство безудержного ограбления горе-правителями и без того стремительно нищающего вымирающего населения...
babich174
26 июля 2018 | 17:54
С такой рожей, как у Нечаева - прямая дорога в партийчку.
shtirlitz77
26 июля 2018 | 17:59
А.Плющев: "Мой голос не украдут, это обещал ААВ, председатель наблюдательного совета".
Но ААВ до сих пор не сказал, как будет наблюдать за "голосованием" на УИКах, открытых "заботливым" ССС в городах и весях, расположенных далеко от Москвы, и даже на ж/д станциях.
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Комментарии14
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e_nexoma 26 июля 2018 | 17:15
Согласен с Нечаевым, что и Поклонская и Железняк - никакой не демарш и не раскол рядов ЕР - дураки не раскалываются. Это очередная попытка поймать черного кота в черной комнате - изобразить видимость наличия разных мнений и позицций в монолите властной брешущей и ворующей верхушки.
vezdehod 26 июля 2018 | 17:31
Андрей...Денег в казне Нет, но кооперативу "Озеро" питаться нужно, но царские холопы Обязаны понять это и смириться с тем что с них дерут Три шкуры.
patrikk_1 26 июля 2018 | 17:38
Интересно, кто больше пельменей съест за один присест, Саша Плющев или Андрюха Нечаев? Чем попусту обсуждать Госдуму или пенсионную реформу, взяли бы по 300 пельменей и на время.
topotuschkin 26 июля 2018 | 17:50
patrikk_1: Брехня у придурка петрика запутинская очередная!
Безусловно, народ против такой пенсионской горе-реформы, даже самые упертые путинисты вмиг протрезвели и возроптали.
Именно сейчас плешивый унылый штандартенфюрер оказался на грани провала, как никогда.
В 2005 г. не прокатил первоначальный вариант наезда на пенсов "Типа, монетизация-валоризация" - престарелый трясущийся народ просто восстал, вышел и перекрыл массу магистралей.
Пришлось тогда плешивым комикам-гномикам юлить, откатываться, оправдываясь и извиваясь, и пытаться протаскивать те же самые кокушки под несколько иными соусами для одурачивания наивных доверчивых старикашек.
Все равно на днях ожидается массовый выход на улицу миллионов бывших пламенных советских людей, образцовых строителей коммунизма (Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым!!!), имевших несчастье родиться в 1959 г. и позднее.
Миллионы недопенсионеров 1959 г.р. и моложе по призыву активиста-оптимиста А. Навального уже приготовили свои самые пустые и чистые кастрюли для проведения мощнейших протестных выступлений в городах, счастливо избежавших участия в этом путинском ЧМО-2018.
Остальным приготовиться!
И, похоже, народ все-таки выйдет.
Мало того
Уже проявились первые весьма и весьма серьезные признаки юления и колебаний в высших эшелонах.
Даже шмаковские профсоюзы задергались, даже эти копеечные ренегаты, коллаборационисты и политические проститутки из КПРФ встали на дыбы из своей издревле излюбленной коленно-локтевой позиции №6 шестерок...
banyi3 26 июля 2018 | 17:17
Рискую, быть забаниным, но господин Нечаев - ДУРАК! ))
e_nexoma 26 июля 2018 | 17:28
banyi3: Не скажу насчет Нечаева, но его критик явно не отличается большим умом - вместо того, чтобы объяснить причину возникновения его мнения, он просто подписывается прописными буквами и в то же время высказывает опасения относительно своей безопасности. Не переживай - к дуракам тут относятся терпимо.
vezdehod 26 июля 2018 | 17:41
Не ходил 18 марта - не пойду и в Сентябре - доставить удовольствие своим приходом товарищу Оленеводу я не собираюсь.
vezdehod 26 июля 2018 | 17:35
banyi3:
Рискую, быть забаниным, но господин Нечаев - ДУРАК! ))
=======================================================
Кому ты нужен. чтобы тебя банить - сам "подмоешься"
topotuschkin 26 июля 2018 | 17:35
banyi3: Не Рискую, быть забаненным, но господин Нечаев - ДАЛЕКО НЕ ДУРАК! ))..
topotuschkin 26 июля 2018 | 17:40
banyi3: Юродивая мадам экс-прокурорица Поклонская, неустанно мироточа бюстом голосистым и голося за невинно убиенного батюшку царя, снова немного ушиблась и на волне всенародного печалования решилась удариться то ли в Жанну д'Арк, то ли в Пассионарию, то ли в Ю. Тимошенко, то ли в украинскую передовую авианаводчицу Н. Савченко, то ли даже в генерала А. Лебедя или Руцкого.
И еще 8 (восемь?) отщепенцев-едросов.
И матрос-партизан Железняк.
И даже мордатый чрезмерно фанфарон А. Исаев со всей ФНПР.
Раскол? Смута? Разброд и шатания? Репрессии? Интриги?..
topotuschkin 26 июля 2018 | 17:46
banyi3: Пенсионеры всегда обожали, когда им повышали пенсионный возраст и отнимали гробовые.
Холопы и холуи всегда обожали, когда их пороли на конюшне и секли на кухне.
И унтер-офицерская вдова туда же.
А еще раки любят, когда их варят живыми...
topotuschkin 26 июля 2018 | 17:48
banyi3: Согласен с уважаемым председателем А. Нечаевым: неспроста Путин сознательно запускает механизм раскрутки галопирующей гипер-нифляции.
Безусловно, путинское повышение НДС на 2% сразу же запустит механизм раскручивания маховика галопирующей инфляции, слишком резко срывающейся на гипер-инфляцию - старинное испытанное средство безудержного ограбления горе-правителями и без того стремительно нищающего вымирающего населения...
babich174 26 июля 2018 | 17:54
С такой рожей, как у Нечаева - прямая дорога в партийчку.
shtirlitz77 26 июля 2018 | 17:59
А.Плющев: "Мой голос не украдут, это обещал ААВ, председатель наблюдательного совета".
Но ААВ до сих пор не сказал, как будет наблюдать за "голосованием" на УИКах, открытых "заботливым" ССС в городах и весях, расположенных далеко от Москвы, и даже на ж/д станциях.