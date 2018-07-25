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Рожденные 19 июля
Поздравить…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение…
Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…
СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека
Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир
Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…
Майкл Наки
журналист «Эхо Москвы»
Лучшая операция Pussy Riot
Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…
гость:
Сергей Марков
политолог
Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
Беседовала с Олегом Сенцовым
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…
Александр Баунов
журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru
Кудрин vs Собянин
У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…
В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене
Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…
Антон Орехъ
обозреватель
Слава Войкову! Слава Войкову? Слава? Войкову?
Царь Николай — хороший? Хороший! Славный, добрый, семью любил. А большевик Войков – хороший? И Войков хороший! За народ, за свободу боролся, против угнетения и самодержавия!..
Леонид Млечин
историк, писатель
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Гражданская война не закончилась
Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…
Кусок эфира
Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова
Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….
Против жительницы Барнаула возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и экстремизме
Поводом стали картинки, которые она сохранила на своей странице «ВКонтакте»...
Нужен ли закон о пытках
Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…
Растет число рок-групп, которые отказались участвовать в ежегодном фестивале «Нашествие»
Сейчас известно о четырех коллективах, которые не поедут выступать на музыкальном мероприятии…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Президент, который держит граждан за болванов
Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…
Алексей Навальный
политик
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Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера
Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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