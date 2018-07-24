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Рожденные 19 июля
Поздравить…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Без срока давности: расстрел семьи Романовых
Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…
Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный»
Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…
Илья Яшин
политик
«Но я бы сейчас снова за него проголосовала»
«А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...
Рамзан Кадыров
глава Чечни
И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение…
Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…
СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека
Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир
Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…
Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие
Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…
Владимир Познер
журналист
Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений
Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
Беседовала с Олегом Сенцовым
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…
Александр Баунов
журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru
Кудрин vs Собянин
У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…
В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене
Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…
Владимира Путина попросили остановить войну в Йемене
Письмо президенту России направил глава Верховного политического Совета страны Махди аль-Машат…
Майкл Наки
журналист «Эхо Москвы»
Лучшая операция Pussy Riot
Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Гражданская война не закончилась
Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…
Руководство ФСИН обвинило заключённого, которого пытали в колонии, в том, что он сам провоцировал сотрудников
Как сказал замглавы ведомства Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Президент, который держит граждан за болванов
Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…
Алексей Навальный
политик
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Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера
Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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