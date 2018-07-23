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Рожденные 19 июля
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Пресс-конференция
Д.Трамп: Не было сговора, я не знал Президента, и не с кем было заключать сговор. Сговора не было. Все эти 12 или 14 – это не имеет никакого отношения в выборам…
Алексей Навальный
политик
Как спасти российский футбол
Что нужно сделать, чтобы появлялось все больше новых игроков, тренеров и футбольных школ? Все очень просто…
Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный»
Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Без срока давности: расстрел семьи Романовых
Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…
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Охранник Путина открыл зонт, чтобы президента не облили шампанским
Накануне Владимир Путин посетил раздевалку, где свою победу на ЧМ праздновала сборная Франции…
«Я подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона»
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал акцию Pussy Riot, в рамках которой несколько активистов выбежали на поле во время финала ЧМ…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение…
Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…
СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека
Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир
Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…
Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие
Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…
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Болельщик, обливший Жириновского пивом, получил 14 суток ареста
Болельщика признали виновным в мелком хулиганстве…
Владимир Познер
журналист
Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений
Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
Беседовала с Олегом Сенцовым
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…
Александр Баунов
журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru
Кудрин vs Собянин
У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…
Кремль обяжет регионы реагировать на жалобы жителей в соцсетях
Новую систему собираются распространить по всей стране уже к следующему году…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Президент, который держит граждан за болванов
Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…
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Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик?
Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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