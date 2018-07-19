'Вопросы к интервью
19 июля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 19 июля 2018, 19:08
Ведущий: Евгений Бунтман
Самое обсуждаемое
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт