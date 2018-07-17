'Вопросы к интервью
17 июля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 17 июля 2018, 17:06
Ведущий: Ольга Журавлева
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Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии8
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topotuschkin 17 июля 2018 | 17:10
Согласен с уважаемым пуьлицистом-кинопродюсером С. Клебановым: почему-то шведская, британская, нидерландская, монакская, испанская или датская монархии намного-намного приличнее путинской чисто сувенирной декоративной демократии-путократии...
vezdehod 17 июля 2018 | 17:19
Чемпионат мира и "исторический" саммит закончились - теперь вновь настали российские будни. в которых нам придётся прозябать до конца дней своих.
topotuschkin 17 июля 2018 | 17:43
vezdehod: Бесспорно, настоящий Президент душка Д. Трамп на этот раз все же переопоздал "товарищья Володью".
Но, согласно заявлениям А. Шварцнеггера и многих зубров американской политологии, на самом деле эта "вареная макаронина" зачем-то сдала "товарищью Володье" много очень серьезных штатовских позиций, хотя и имел на руках все козыри, ну никакого сравнения с нашими жалкими потугами и прокисами, особенно насчет МН-17 и вмешательств 12 ГРУшных друзей Трампоушена.
Так что главный вопрос: не кто кого переопоздал, а зачем настоящий Президент душка Д. Трамп играет в эти поддавки...
e_nexoma 17 июля 2018 | 17:44
vezdehod: Я живу в городе, которого ЧМ не коснулся и что он проходил, у нас не было заметно никак. Так что по мне - что он был, что его не было - не поменялось ровно ничего. И в тех городах, где он проходил, о нем забудут самое большое через пару недель, останутся лишь памятники русских разгильдяйства, безалаберности и воровства.
e_nexoma 17 июля 2018 | 17:10
Семья Романовых пострадала беззаконно, безвинно, и бкссудно, а Николашка кровавый сам своими никудышними трудами заработал себе свою судьбу. Так что никакого повода чествовать одного из дураков России нет.
topotuschkin 17 июля 2018 | 17:20
Все споры на тему: "Можно ли болеть за нашу российскую сборную на этом ФУФЛО-ЧМО-2018 в стране, угнетающей сотни и сотни политзаключенных, особенно во время беспримерной голодовки украинского кинорежиссера О. Сенцова?" совершенно абстрактны и абсолютно бессмысленны.
Это имело смысл лишь в условиях солидарного единодушного демонстративного всемирного бойкота, игнора и чморения этого более чем спорного "праздника на костях со слезами на глазах".
Да весь цивилизованный мир, все прогрессивное человечество прекрасно знают истинную цену сладострастно оттаптывающемуся на костях и черепах путинскому режиму, но вот единственно последовательной и честной оказалась только лишь мадам Премьер Т. Мэй, да и то реально осерчавшей лишь после нескольких атак "новичка"...
e_nexoma 17 июля 2018 | 17:41
topotuschkin: Все хорошо, когда в меру. А влюбляться, жениться, рожать детей при этом кровавом режиме можно или таки подождать? А понимаю экзальтацию Бабченко, побывать в его шкуре, может, и не так крыша поедет, но никогда не стоит терять здравого смысла. Для меня вопрос болеть - не болеть не стоит в принципе - болеть надо когда заболел и не стоит самому себе придумывать болезни, тем более - психические расстройства.
topotuschkin 17 июля 2018 | 18:00
e_nexoma: Надо влюбляться, жениться и рожать детей при этом горе-режиме.
Нам страшно не хватает 300 млн. толковых рукастых головастых молодых россиян...