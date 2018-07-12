'Вопросы к интервью
12 июля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 12 июля 2018, 17:08
Ведущий: Евгений Бунтман
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Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Комментарии22
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e_nexoma 12 июля 2018 | 17:08
Мда... Чертополох вместо клевера - вряд ли адекватная замена даже для баранов и козлов.
Но куда деваться, придется слушать и скрип флюгера, если нет живого собеседника.
И с ходу обращает на себя внимание сугубо русопятское фамилиё - косачев... Косачев... И рожа, если очки снять, откровенно просит кирпича...
Косачев и международные дела... Наделали... Или таки накосячили?
Ну почему у нас так - как русский - так скорее всего не жди ничего хорошего. Путин, медведев, косачев.. Один путает, другой косолапит, третий косячит - и все брешут и воруют. Может, пора опять за варягами посылать, если сами себе ладу дать не можем?
vezdehod 12 июля 2018 | 17:10
Это же надо...Сам Кинстантин Косачёв нарисовался на сайте - что бы это значило, не к добру всё это. Этот тип несет "Пургу" почище самого Пескова.
vezdehod 12 июля 2018 | 17:13
Оборона территории России начинается с территории Сирии - видимо так должен был выразится товарищ Косачёв.
e_nexoma 12 июля 2018 | 17:14
vezdehod: Да уж, у нас богатый опыт по Афганистану - как получать по сусалам.
post_v 12 июля 2018 | 17:20
e_nexoma:
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партайгеноссе Косачев упорно не хочет озвучивать тот факт, что прежде чем запустить афганского космонавта и начать строить дороги в Афганистане, спецназ КГБ СССР убил главу этого государства
ostapbey 12 июля 2018 | 17:24
post_v: а ведь и проффесора Януковича могли замочить..
О чем похоже теперь горько сожелеют.
Все было бы по Тирасполь!! С сигуранцой
А тут только Лугандония с безводным Крымом..с вежливым гибридом.
С кошаком под хвостом..
Даже..
roman_i_olga 12 июля 2018 | 17:17
vezdehod: мне не нравится внутренняя политика путина. но лучше преемник путина чем собчаки ксюшади явлинские
topotuschkin 12 июля 2018 | 17:22
roman_i_olga: Уважаемый глава комитета СФ ФС РФ К. Косачев просто гомерически смешон со своим вечным нытьем про постоянное разширение агрессивного захватнического оккупационного итервенционистского блока НАТО.
Согласен с солидными уважаемыми экспертами и политологами: вплоть до февраля-марта 2014 г. все военные расходы всех стран НАТО были практически равны нулю (0, зеро).
То есть, все эти истошные путинские вопли про враждебное окружение кровожадных агрессивных держав оголтело милитаристского и яро захватнического блока стран НАТО -
ПРОСТО ТУПППАЯ БРЕХНЯЯЯЯ...
vezdehod 12 июля 2018 | 17:33
roman_i_olga:
мне не нравится внутренняя политика путина. но лучше преемник путина чем собчаки ксюшади явлинские
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Мне тоже не нравятся все эти индивиды, но - на есть ВЫБОРЫ на которых появятся достойные кандидаты. Вы меня поняли?
ku111ku 12 июля 2018 | 17:15
vezdehod: По недалекости Косачем где то между Милоновым и Яровой...
astet 12 июля 2018 | 17:11
e_nexoma: Константин,
Россия уже трижды победила игиловцев!
Сколько раз ещё нужно их победить,
чтобы славные ВС России
вернулись наконец на Родину?
e_nexoma 12 июля 2018 | 17:19
astet: Частушка есть такая, не помню точно - там про миленка, который то вводил, то выводил. Наш пыня хозяин слова- сам дает, сам назад забирает, то вводит, то выводит, а то и вовсе - еготамнет. Загадочная русская душа, ее аршином не измерить, тут дуромер нужен.
ostapbey 12 июля 2018 | 17:19
e_nexoma: не приняли Россию в НАТО как и в ось Рим-Берлин-Москва-Токио..
Вот и дуется Косачев со своей ОДКБ на НАТО как Сталин на Гитлера.
По 22 июня известного года.
И спокойно воспринимала тогда России и нацизм и фашизм и коммунистов в Бухенвальд одобряла..
С ухмылкой даже..
topotuschkin 12 июля 2018 | 17:08
Уважаемый глава комитета СФ ФС РФ К. Косачев - это тот самый вечно плачущий большевик, который с вечно обиженной физиономией вечно ноет всякую галиматью, пытаясь хоть как-то оправдать или чуточку отмазать оглушительные провалы и чудовищные фиаско путинизма на внешних фронтах...
e_nexoma 12 июля 2018 | 17:17
topotuschkin: Мне кажется, что он несет пургу, не особенно вдумываясь в то, что говорит - настолько откровенная ахинея у него получается. Сам себе противоречит на каждом шагу, выдает желаемое за действительное, приписывает своим оппонентам свои же недостатки - чувствуется - геббельсовско-ждановская школа во всем ее великолепии.
ku111ku 12 июля 2018 | 17:20
topotuschkin: Нормального человека Косачевым не назовут...
hryunmorzgov 12 июля 2018 | 17:14
...косачёв вместо Шендера?
Венику на вид...((
hryunmorzgov 12 июля 2018 | 17:16
hryunmorzgov: З.Ы. Даже слушать не стану.
С таким успехом можно губерниева пригласить комментировать спорт вместо Васи Уткина...
vezdehod 12 июля 2018 | 17:19
hryunmorzgov:
.косачёв вместо Шендера? Венику на вид...((
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Этот ПРОПОГАНДОН впервые на сайте - пусть постебается, а Шендерович на заработках, ведь в России ему работы нет.
vezdehod 12 июля 2018 | 17:28
Россия "никогда" не вмешивалась в дела суверенной Украины и до сих пор Крым находится в составе Украины. "Браво" товарищ Косачёв - вы порядочное Трепло.
radionews 12 июля 2018 | 17:19
Шен-де-ро-вич!! Шен-де-ро-вич!! Шен-де-ро-вич!!
Гоните этого пустомелю, не позорьте седины Венедиктова.
ostapbey 12 июля 2018 | 17:31
Если сосед сделал кучу под твоей дверью.....
Должен ли сенатор Кеннэди представлять доказательства?
Да и кому должны быть доказательства?
.
-соседу??
-полиции??
- здравому смыслу?
- спортлото??
.
Даже..