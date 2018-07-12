'Вопросы к интервью
12 июля 2018
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Время выхода в эфир: 12 июля 2018, 17:08
в гостях: Константин Косачев Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам
Ведущий: Евгений Бунтман
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Комментарии

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e_nexoma 12 июля 2018 | 17:08

Мда... Чертополох вместо клевера - вряд ли адекватная замена даже для баранов и козлов.
Но куда деваться, придется слушать и скрип флюгера, если нет живого собеседника.
И с ходу обращает на себя внимание сугубо русопятское фамилиё - косачев... Косачев... И рожа, если очки снять, откровенно просит кирпича...
Косачев и международные дела... Наделали... Или таки накосячили?
Ну почему у нас так - как русский - так скорее всего не жди ничего хорошего. Путин, медведев, косачев.. Один путает, другой косолапит, третий косячит - и все брешут и воруют. Может, пора опять за варягами посылать, если сами себе ладу дать не можем?

vezdehod 12 июля 2018 | 17:10

Это же надо...Сам Кинстантин Косачёв нарисовался на сайте - что бы это значило, не к добру всё это. Этот тип несет "Пургу" почище самого Пескова.

vezdehod 12 июля 2018 | 17:13

Оборона территории России начинается с территории Сирии - видимо так должен был выразится товарищ Косачёв.

e_nexoma 12 июля 2018 | 17:14

vezdehod: Да уж, у нас богатый опыт по Афганистану - как получать по сусалам.

post_v 12 июля 2018 | 17:20

e_nexoma:
==========

партайгеноссе Косачев упорно не хочет озвучивать тот факт, что прежде чем запустить афганского космонавта и начать строить дороги в Афганистане, спецназ КГБ СССР убил главу этого государства

ostapbey 12 июля 2018 | 17:24

post_v: а ведь и проффесора Януковича могли замочить..
О чем похоже теперь горько сожелеют.
Все было бы по Тирасполь!! С сигуранцой
А тут только Лугандония с безводным Крымом..с вежливым гибридом.
С кошаком под хвостом..
Даже..

roman_i_olga 12 июля 2018 | 17:17

vezdehod: мне не нравится внутренняя политика путина. но лучше преемник путина чем собчаки ксюшади явлинские

topotuschkin 12 июля 2018 | 17:22

roman_i_olga: Уважаемый глава комитета СФ ФС РФ К. Косачев просто гомерически смешон со своим вечным нытьем про постоянное разширение агрессивного захватнического оккупационного итервенционистского блока НАТО.
Согласен с солидными уважаемыми экспертами и политологами: вплоть до февраля-марта 2014 г. все военные расходы всех стран НАТО были практически равны нулю (0, зеро).
То есть, все эти истошные путинские вопли про враждебное окружение кровожадных агрессивных держав оголтело милитаристского и яро захватнического блока стран НАТО -
ПРОСТО ТУПППАЯ БРЕХНЯЯЯЯ...

vezdehod 12 июля 2018 | 17:33

roman_i_olga:
мне не нравится внутренняя политика путина. но лучше преемник путина чем собчаки ксюшади явлинские
=========================================================================
Мне тоже не нравятся все эти индивиды, но - на есть ВЫБОРЫ на которых появятся достойные кандидаты. Вы меня поняли?

ku111ku 12 июля 2018 | 17:15

vezdehod: По недалекости Косачем где то между Милоновым и Яровой...

astet 12 июля 2018 | 17:11

e_nexoma: Константин,
Россия уже трижды победила игиловцев!
Сколько раз ещё нужно их победить,
чтобы славные ВС России
вернулись наконец на Родину?

e_nexoma 12 июля 2018 | 17:19

astet: Частушка есть такая, не помню точно - там про миленка, который то вводил, то выводил. Наш пыня хозяин слова- сам дает, сам назад забирает, то вводит, то выводит, а то и вовсе - еготамнет. Загадочная русская душа, ее аршином не измерить, тут дуромер нужен.

ostapbey 12 июля 2018 | 17:19

e_nexoma: не приняли Россию в НАТО как и в ось Рим-Берлин-Москва-Токио..
Вот и дуется Косачев со своей ОДКБ на НАТО как Сталин на Гитлера.
По 22 июня известного года.
И спокойно воспринимала тогда России и нацизм и фашизм и коммунистов в Бухенвальд одобряла..
С ухмылкой даже..

topotuschkin 12 июля 2018 | 17:08

Уважаемый глава комитета СФ ФС РФ К. Косачев - это тот самый вечно плачущий большевик, который с вечно обиженной физиономией вечно ноет всякую галиматью, пытаясь хоть как-то оправдать или чуточку отмазать оглушительные провалы и чудовищные фиаско путинизма на внешних фронтах...

e_nexoma 12 июля 2018 | 17:17

topotuschkin: Мне кажется, что он несет пургу, не особенно вдумываясь в то, что говорит - настолько откровенная ахинея у него получается. Сам себе противоречит на каждом шагу, выдает желаемое за действительное, приписывает своим оппонентам свои же недостатки - чувствуется - геббельсовско-ждановская школа во всем ее великолепии.

ku111ku 12 июля 2018 | 17:20

topotuschkin: Нормального человека Косачевым не назовут...

hryunmorzgov 12 июля 2018 | 17:14

...косачёв вместо Шендера?

Венику на вид...((

hryunmorzgov 12 июля 2018 | 17:16

hryunmorzgov: З.Ы. Даже слушать не стану.
С таким успехом можно губерниева пригласить комментировать спорт вместо Васи Уткина...

vezdehod 12 июля 2018 | 17:19

hryunmorzgov:
.косачёв вместо Шендера? Венику на вид...((
=========================================================================================
Этот ПРОПОГАНДОН впервые на сайте - пусть постебается, а Шендерович на заработках, ведь в России ему работы нет.

vezdehod 12 июля 2018 | 17:28

Россия "никогда" не вмешивалась в дела суверенной Украины и до сих пор Крым находится в составе Украины. "Браво" товарищ Косачёв - вы порядочное Трепло.

radionews 12 июля 2018 | 17:19

Шен-де-ро-вич!! Шен-де-ро-вич!! Шен-де-ро-вич!!
Гоните этого пустомелю, не позорьте седины Венедиктова.

ostapbey 12 июля 2018 | 17:31

Если сосед сделал кучу под твоей дверью.....
Должен ли сенатор Кеннэди представлять доказательства?
Да и кому должны быть доказательства?
.
-соседу??
-полиции??
- здравому смыслу?
- спортлото??
.
Даже..

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