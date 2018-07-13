'Вопросы к интервью
13 июля 2018
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Время выхода в эфир: 13 июля 2018, 17:08
в гостях: Андрей Колесников Андрей Колесников руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги
Ведущий: Оксана Пашина
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Комментарии

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e_nexoma 13 июля 2018 | 17:08

Какой сегодня богатый вечер - Войнович, Коняев, Колесников, Радзиховский, Прохорова, Венедиктов - созвездие интеллекта, остроумия, порядочности, честности, смелости.
Моя личная благодарность редакции и ее руководителю - так держать и почаще бы так!

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 17:12

e_nexoma: Ах, так этот Колесников из Центра Карнеги, который существует на деньги Сороса. Лиля Шевцова уже достала своей русофобией. Ещё 5 лет назад она заявила про агонию режима Путина. Я не сторонник Путина, но агонии не наблюдаю....

vezdehod 13 июля 2018 | 17:20

n_a_t_a7777777:
Ах, так этот Колесников из Центра Карнеги, который существует на деньги Сороса.
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Бабуля...Главное, что вы вовремя ушли на пенсию, а то бы грозила "Пенсионная радость", как будущим пенсионерам. Если бв он получал деньги от Сороса. то он выступал бы в другом месте.

patrikk_1 13 июля 2018 | 17:20

Видно что Андрюхи Колесников очень мощные слюнные железы, прямо как у верблюда, они выделяют такое количество слюны, что Колесникову раза два в минуту приходится со свистом всасывать их обратно, чтобы они не вытекли и не залили микрофон. Блевотный тип.

e_nexoma 13 июля 2018 | 17:29

patrikk_1: Куды ему по блевотности до тебя, патрикуш. Наша вата - всем ватам вата, уж если и сказать нечего, то как начнет вонять - никакие противогазы не помогают. Ты уж как-нибудь изворачивайся поизвилистей, а то читать вас - мука господняя, серость и убогость прут так, что и глаза и уши закладывает. Дурите, но старайтесь хоть какой-то пардон соблюдать - обидно же за державу!

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 17:45

vezdehod:
По поводу пенсионной реформы. Я никогда не голосовала ни за ЕР , ни за Путина. Хожу на протестные митинги, ,подписала петицию на сайте Cange.org против пенсионной реформы. Считаю , что
Правительству господина Ведмедева надо использовать передовой японский опыт. Помните фильм Легенда о Нараяме
------------------------------------------------------------------
Драма. Режиссер: Сёхэй Имамура. В ролях: Кэн Огата, Сумико Сакамото, Тонпэй Хидари и др. Действие происходит в XIX столетии в японской деревушке, пораженной голодом. Чтобы не умирать голодной смертью, жители ввели ритуал умерщвления бесполезных членов сообщества: новорожденных мальчиков просто убивали, а пожилых людей их собственные дети относили на вершину горы Нараяма и оставляли умирать. Орин — женщина 69 лет должна умереть. Ее сын не хочет выполнить ритуал, но того требует мать, верная традиции. Найдя жен своим детям, она начинает последний подъем на вершину, привязанной к спине сына
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот то-то!!!!!!!!

roman_i_olga 13 июля 2018 | 18:24

vezdehod: респект путину что поднял возраст. ведь же именно совки 1960-70 дважды голосовали за ельцина

vezdehod 13 июля 2018 | 17:15

e_nexoma:
Какой сегодня богатый вечер
================================================================================
Ничего...на слущей неделе появятся и их Антиподы - Марков, Шевченко, и других известных персонажей, вот тогда и повеселимся.

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 18:02

vezdehod:
Скучно стало на Йехе. Никакой полемики, унылые гости, отрабатывающие уныло свои часы... А ведь было время ,когда с Прохановым, Лимоновым, Поляковым здесь действительно спорили. Корзуна съели, единственного уважаемого мной либерала. Не Йехо, а муть. .. Всё реже сюда захожу. Пошла смотреть свои любимые мелодрамы. У Радзиховского сплошное бла-бла -бла....

vezdehod 13 июля 2018 | 17:26

Как бы после Чемпионата мира по футболу,Владимир Владимирович Ещё кое-что не прихватил у сопредельных территорий. А. так всё будет "путём"

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 17:15

Сегодня пятница, 13. Да ещё новолуние , лунное затмение. Ещё и Сванидзе нет, беда....

e_nexoma 13 июля 2018 | 17:34

n_a_t_a7777777: И не взирая на это иные портян портянычи трезвые. Ты, нат, поставь им на вид - не дорабатывают, сачкуют от акциза на патриотизм и национальную гордость.

vezdehod 13 июля 2018 | 17:40

Две трети россиян заявили об одобрении деятельности Путина
Как определили социологи, с начала месяца наблюдается положительная коррекция оценок деятельности главы государства. По среднему значению за период с 2 по 8 июля деятельность президента одобряют 63,4% респондентов, с 25 июня по 1 июля этот показатель составлял 62,5%. Деятельность председателя правительства Дмитрий Медведева одобряют 31,2% респондентов (неделей раньше — 29,5%), работу кабинета министров — 38% опрошенных (неделей раньше — 36,3%).
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Что бы не выторял наш царь батюшка - он всегда будет в фаворе у его холопов. Они любят. когда их имеют.

e_nexoma 13 июля 2018 | 17:47

vezdehod: И не просто любят, а с причмоком, с придыхом и постанываем. Настоящие мазохисты, мечта и вожделение де Сада.

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 17:23

Ещё встречи Трампа и Путина не было, а Колесников уже знает, что результата не будет. Познер, например , надеется на лучшее... Впрочем, чего ещё ожидать от хищных птенцов гнезда Карнеги!!!

e_nexoma 13 июля 2018 | 17:32

n_a_t_a7777777: Тебе, старушко, точно, ждать уже особо нечего. А и что тебе надо? Орден горбатого, судя по всему, тебе уже вручили, одурачивать тебя особо не надо за ненадобностью - своих дарований хватает. Три - четыре сосновых доски да земельная собственность в 2 квадрата - вот и весь предел твоих мечтаний.

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 17:37

e_nexoma:
А у меня, представь себе, всё есть, как в Греции. Имею тихий рай на Карельском перешейке, вокруг 24 озера и чистейший сосновый бор...

e_nexoma 13 июля 2018 | 17:43

n_a_t_a7777777: Мои поздравления. Срочно учись приколочивать карманы к сосновому пинжаку - не оставлять же такое богатство абы кому - вдруг либерастам останется - они такие, так и норовят у портянов изо рта последнюю радость отнять.

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 17:53

e_nexoma:
Пехотинец, твои потуги на юмор просто жалки.У кого - то нет музыкального слуха, а у тебя напрочь отсутствует чувство юмора....

n_a_t_a7777777 13 июля 2018 | 17:29

Этот Колесников натуральный кот - Баюн из славянской мифологии... Голос убаюкиваюший, а когти и зубы готовы вцепиться в тело жертвы ,тело слушателя Йеха....

e_nexoma 13 июля 2018 | 17:45

n_a_t_a7777777: Не переживай, старушко, на твой стюдень он вряд ли соблазниться. Да и не для тебя он балакает, он для кого поумней - кто его понять может. А вы зря и беспокоитесь, это как собаки лают, а верблюды не замечают - что им до ничтожных шавок?

shtirlitz77 13 июля 2018 | 17:48

На такой же вопрос ведущего об участии в выборах Собянина, умница В.Н.Войнович ответил: "Что я дурак, что ли?"
Респект ему.

shtirlitz77 13 июля 2018 | 17:55

О каких выборах говорят ведущие, если ССС в своей "заботе" о москвичах-избирателях- дачниках дошел до такого маразма, что повелел устроить избирательные участки на ж/д станциях.
Надо уж разрешить голосование прямо в электричках. Может же какой-нибудь "соц. работник" пройтись по вагонам с переносной урной. Результат тот же, что и голосование на станции.

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