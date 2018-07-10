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Опубликовано новое видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!»
В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет
Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…
Сергей Собянин
мэр Москвы
С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно
В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…»
А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…
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Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!»
Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…
Обещаем выложиться по полной
Сборная России обратилась к болельщикам…
Ксения Собчак
политик
Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции
Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…
Карина Орлова
журналист
В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США
Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва
Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…
Марьяна Наумова
четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков
Мой Ильич
-Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….
Леонид Млечин
историк, писатель
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Откуда взялись палестинские беженцы
Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…
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Создание Израиля и рост антисемитизма
Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…
«Мы отдали все»
Сборная России покидает ЧМ, а болельщики благодарят команду за игру, победы, надежду…
Сталингулаг
телеграм-канал
Две стороны одной монеты
Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...
Матвей Ганапольский
обозреватель
Больше агентов хороших и разных
Несомненно, в итоге в сортире окажутся не журналисты, а сами авторы поправок, потому что их бредовые идеи неисполнимы, как и вчерашняя новость о регистрации телефонов. Журналисты будут писать под псевдонимами…
Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией
Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США
гость:
Александр Невзоров
публицист
Никакой русофобии. Это просто деловой подход. Проходить всю жизнь в чьих-то вонючих старых валенках только потому, что в них деды воевали и так хочет Мизулина, никто уже не собирается…
Светлана Шмелева
тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы
Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх
Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…
Александр Невзоров
публицист
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Боевые бараны Кремля
В интернет впорхнуло прошение министра культуры РФ Мединского о предоставлением молитвенного отпуска…
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обозреватель «Эха Москвы»
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писатель, журналист
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