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Защитник сборной Хорватии после победы записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!»
Он сказал, что любит русских и любит украинцев, а это была просто шутка для друзей из киевского «Динамо»...
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четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков
Мой Ильич
-Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….
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Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…
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Откуда взялись палестинские беженцы
Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…
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Создание Израиля и рост антисемитизма
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Сборная России обратилась к болельщикам…
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племянница Сергея Скрипаля
«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…
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Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…
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В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США
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Илья Варламов
блогер
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Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..
Сталингулаг
телеграм-канал
Две стороны одной монеты
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Султанат Москва. Или он нам — не мэр
Будучи непубличным, «серым» и скучным назначенцем, он спрятался от открытой борьбы, боясь очередных разоблачений и вообще всей «движухи», которую была готова устроить команда Дмитрия Гудкова…
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