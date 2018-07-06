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Марьяна Наумова
четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков
Мой Ильич
-Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Наши мужчины избалованы женским вниманием
Вместо того, чтобы спросить себя, почему твоя женщина выбрала бразильца, мексиканца, немца, англичанина или француза, некоторые наши «мужчины» кинулись жаловаться друг другу в соцсетях…
Почему Германия вылетела с ЧМ-2018
Олег Королев, губернатор Липецкой области: Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых будут мстить им…
Ксения Собчак
политик
Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции
Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…
Сергей Собянин
мэр Москвы
С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно
В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
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Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…
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Виктория Скрипаль
племянница Сергея Скрипаля
«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Откуда взялись палестинские беженцы
Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…
Владимир Познер
журналист
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Проблема прежде всего в том, что у нас очень низкие налоги. Признаемся, что тринадцать процентов, плоская шкала — это очень низкий налог по сравнению с любыми странами, к которым мы стремимся по уровню…
Илья Варламов
блогер
Болеть или не болеть?
Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
О Сенцове и карательной системе
Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
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Я отзываю иск
Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…
Илья Аронович Забежинский
блогер
Нелюбимые дети
И тут я вдруг обнаруживаю, что я плачу. Они уедут и уже через 18 дней. Честно-честно, я стоял и вытирал слезы. Слезы ребенка, которого дома не любят…
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Обращение игроков сборной России к болельщикам
В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…
Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании
Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...
В Японии казнили основателя запрещённой в России секты «Аум Синрикё»
Секо Асахара был повешен…
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Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…
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журналист
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Пенсии. Начало конца режима?
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