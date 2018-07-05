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topotuschkin
05 июля 2018 | 17:11
Великобритания в шоке: снова "Новичок"!..
roman_i_olga
05 июля 2018 | 17:19
topotuschkin: мне не повысят пенсию на тыщу как обещали. я в своем пенс отделении уточнял. обманщики но все равно проголосую за преемника путина в 2024
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topotuschkin 05 июля 2018 | 17:11
Великобритания в шоке: снова "Новичок"!..
roman_i_olga 05 июля 2018 | 17:19
topotuschkin: мне не повысят пенсию на тыщу как обещали. я в своем пенс отделении уточнял. обманщики но все равно проголосую за преемника путина в 2024