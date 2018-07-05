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Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет
Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…
Моя Москва
Известные люди о любимом городе
Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва
Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Вот независимый суд – это основа основ существования нации, без самоуправления, без сильных органов власти на местах какой же может быть суд? А у нас это часто называют сепаратизмом, разделением, разбазариванием страны…
гость:
Виктория Скрипаль
племянница Сергея Скрипаля
«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…
Первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание «Героя России»
Кроме того, высшее звание получили несколько сотрудников госкорпорации Росатом…
Сергей Собянин
мэр Москвы
С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно
В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Выжившая голова Дракона
Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Откуда взялись палестинские беженцы
Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…
Илья Варламов
блогер
Болеть или не болеть?
Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
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Я отзываю иск
Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
О Сенцове и карательной системе
Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…
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Обращение игроков сборной России к болельщикам
В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…
Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании
Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...
Александр Сокуров
кинорежиссер
Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас
Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…
Антон Орехъ
обозреватель
Дмитриева сажают за 37-й
Они настолько взбесились, что шьют Дмитриеву даже более тяжелое преступление, чем в первый раз. Они сделают все, чтобы его посадить. Так, чтобы его не было. И плевать им на судьбу девочки…
В Кремле не стали комментировать сообщение о присвоении звания «Героя России» Кириенко
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закрытый указ…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…
Илья Яшин
политик
Откуда столько злобы и презрения к собственному народу?
Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…
Артемий Троицкий
журналист
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Пенсии. Начало конца режима?
О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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