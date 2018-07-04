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Карина Орлова
журналист
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу
Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Враги России распространяют лживую информацию
После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…
Антон Орехъ
обозреватель
Был ли холокост?
Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…
гость:
Виктория Скрипаль
племянница Сергея Скрипаля
«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…
гость:
Антон Красовский
журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы
Я хочу в «Единую Россию», в эту самую систему, которая расколется на две части, и хочу в либеральную часть «Единой России». То есть в партию, которая образуется на расколе «Единой России» на две партии…
Сергей Собянин
мэр Москвы
С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно
В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Выжившая голова Дракона
Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…
Сенсационное поражение сборной Германии
Действующие чемпионы мира не вышли из группы…
Илья Варламов
блогер
Болеть или не болеть?
Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
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Я отзываю иск
Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…
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Обращение игроков сборной России к болельщикам
В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
О Сенцове и карательной системе
Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…
Александр Сокуров
кинорежиссер
Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас
Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…
Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании
Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет
Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…
Член тюменского отделения партии «Единая Россия», пенсионерка Вера Синяева, обвинила президента Путина во лжи
Она выступила на митинге против пенсионной реформы, который состоялся в Тюмени накануне…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...
Илья Яшин
политик
Откуда столько злобы и презрения к собственному народу?
Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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