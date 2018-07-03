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e_nexoma
03 июля 2018 | 19:10
Футбол, в который нация катастрофически никак не научится играть - национальная идея или национальное сумасшествие?
chapter_2
03 июля 2018 | 19:26
e_nexoma: Народ — совокупность граждан одного государства, возможно, разделённых законом на классы с разными правами. Национальность — часть народа, сохраняющая в государстве культурную, языковую и, возможно, административную автономию.
Народ — абсолютно нейтральный термин. Конституция РФ говорит о многонациональном народе населяющем территорию РФ.
Нация — не этнический, а политический термин. Нация — совокупность граждан одного государства, возможно разных национальностей, в котором все граждане равны перед законом. Сплочение народа в нацию возможно только на принципах либерализма. В тоталитарной стране правящая верхушка (номенклатура) находится в привилегированном положении и в такой стране нет равенства граждан перед законом. Именно поэтому жителей тоталитарной страны нельзя называть нацией. proza.ru/2017/12/11/1304
topotuschkin
03 июля 2018 | 19:10
Согласен с уважаемым писателем В. Ерофеевым и известной писательницей Л. Петрушевской - лучше все-таки болеть за шведскую сборную...
e_nexoma
03 июля 2018 | 19:13
topotuschkin: Россия никогда не знала полутонов - если уж болеть, то непременно шизофренией.
vezdehod
03 июля 2018 | 19:24
Не дай Гундяев, если благодаря царю батюшке наши "любители" выйдут в Полуфинал - это будет считаться "Разгромом Квантунской армии" - ведь 9 мая 1945 год уже был.
sparky
03 июля 2018 | 19:49
И все-таки мне кажется, что большинство речей Ерофеева не от продуманности, а от самовлюбленности.
В особенно его зануда о "настоящих мужчинах".
(none)
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Комментарии6
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e_nexoma 03 июля 2018 | 19:10
Футбол, в который нация катастрофически никак не научится играть - национальная идея или национальное сумасшествие?
chapter_2 03 июля 2018 | 19:26
e_nexoma: Народ — совокупность граждан одного государства, возможно, разделённых законом на классы с разными правами. Национальность — часть народа, сохраняющая в государстве культурную, языковую и, возможно, административную автономию.
Народ — абсолютно нейтральный термин. Конституция РФ говорит о многонациональном народе населяющем территорию РФ.
Нация — не этнический, а политический термин. Нация — совокупность граждан одного государства, возможно разных национальностей, в котором все граждане равны перед законом. Сплочение народа в нацию возможно только на принципах либерализма. В тоталитарной стране правящая верхушка (номенклатура) находится в привилегированном положении и в такой стране нет равенства граждан перед законом. Именно поэтому жителей тоталитарной страны нельзя называть нацией. proza.ru/2017/12/11/1304
topotuschkin 03 июля 2018 | 19:10
Согласен с уважаемым писателем В. Ерофеевым и известной писательницей Л. Петрушевской - лучше все-таки болеть за шведскую сборную...
e_nexoma 03 июля 2018 | 19:13
topotuschkin: Россия никогда не знала полутонов - если уж болеть, то непременно шизофренией.
vezdehod 03 июля 2018 | 19:24
Не дай Гундяев, если благодаря царю батюшке наши "любители" выйдут в Полуфинал - это будет считаться "Разгромом Квантунской армии" - ведь 9 мая 1945 год уже был.
sparky 03 июля 2018 | 19:49
И все-таки мне кажется, что большинство речей Ерофеева не от продуманности, а от самовлюбленности.
В особенно его зануда о "настоящих мужчинах".