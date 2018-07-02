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Карина Орлова
журналист
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу
Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…
Уругвай — Россия 3:0
Во втором тайме россияне пошли вперед, создали несколько моментов, но вернуть упущенное в самом начале уже не смогли…
ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства
Наиболее привлекательной страной считается Германия…
Регистрация смартфонов скоро может стать обязательной
Инициативу поддерживают в правительстве и Совете Федерации…
Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле
Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…
Антон Орехъ
обозреватель
Был ли холокост?
Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
Я пойду до конца
Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Выжившая голова Дракона
Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…
Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании
Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...
Президент Путин присвоил частям Российской Армии названия украинских городов
Названия украинских городов включены в почётные наименования частей в память об участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны…
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Я отзываю иск
Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…
Александр Мельман
телекритик, МК
150 лет одиночества от Людмилы Улицкой
Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..
Александр Сокуров
кинорежиссер
Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас
Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет
Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…
Лев Шлосберг
член Федерального политкомитета партии «Яблоко»
Чья сборная?
Побеждает сборная страны – радуюсь. Проигрывает сборная страны – огорчаюсь. Всё остальное – без изменений…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...
СерпомПо
Telegram-канал
Разгром путинского футбола
Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..
гость:
Андрей Макаревич
музыкант
Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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