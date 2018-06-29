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roman_i_olga
29 июня 2018 | 17:05
НУ ЧТО ?? опять гусская провакация что ли ??
nnnmmm
29 июня 2018 | 17:09
Жаль, что сисястого вместе с братцем не засадили на зону за жульничество.
vezdehod
29 июня 2018 | 17:19
nnnmmm:
Жаль, что сисястого вместе с братцем не засадили на зону за жульничество.
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Дебил Холодной Обработки...От тюрьмы и от сумы никогда не зарекайся - может сия участь постигнет и тебя. Желаю удачи.
(none)
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roman_i_olga 29 июня 2018 | 17:05
НУ ЧТО ?? опять гусская провакация что ли ??
nnnmmm 29 июня 2018 | 17:09
Жаль, что сисястого вместе с братцем не засадили на зону за жульничество.
vezdehod 29 июня 2018 | 17:19
nnnmmm:
Жаль, что сисястого вместе с братцем не засадили на зону за жульничество.
==================================================================================================
Дебил Холодной Обработки...От тюрьмы и от сумы никогда не зарекайся - может сия участь постигнет и тебя. Желаю удачи.