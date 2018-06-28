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Илья Яшин
политик
Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет
Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…
Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле
Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…
Карина Орлова
журналист
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу
Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа!
Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...
Дмитрий Гудков
политик
Сталинские преемники хорошо освоили тему
Глупо напоминать, но ведь именно эти «сотрудники», все эти майоры и прочие, должны защищать нас от терактов и преступников. И как после этого верить любым их рассказам…
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
Я пойду до конца
Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…
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Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели»
Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма
Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…
гость:
Антон Красовский
журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы
Я хочу в «Единую Россию», в эту самую систему, которая расколется на две части, и хочу в либеральную часть «Единой России». То есть в партию, которая образуется на расколе «Единой России» на две партии…
Антон Орехъ
обозреватель
Был ли холокост?
Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…
Александр Мельман
телекритик, МК
150 лет одиночества от Людмилы Улицкой
Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..
Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда?
Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…
Открытый список
«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова
Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…
Враги России распространяют лживую информацию
После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…
Алтарь Победы
Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…
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Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить
Украинский рок-музыкант призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа…
Общее состояние 25 богатейших семей мира превышает триллион долларов
Это следует из соответствующего рейтинга…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…
СерпомПо
Telegram-канал
Разгром путинского футбола
Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..
гость:
Андрей Макаревич
музыкант
Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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