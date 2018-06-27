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Антон Орехъ
обозреватель
Да отпустите вы Сенцова!
А потом ее вдруг раз — и отпустили. И уже через неделю Надежда Савченко исчезла из нашей памяти. Отпустите Сенцова, придумайте что-нибудь – и через неделю все забудут и про него тоже…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека
Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…
Илья Яшин
политик
Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет
Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…
Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа!
Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...
Леонид Млечин
историк, писатель
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Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма
Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…
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Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели»
Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…
Сергей Митрохин
Член Политкомитета ЯБЛОКА
Я пойду до конца
Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…
Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле
Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…
Открытый список
«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова
Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…
Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда?
Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…
Дания может заблокировать строительство газопровода Северный поток-2
Об этом объявил премьер-министр страны…
Алтарь Победы
Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…
Александр Мельман
телекритик, МК
150 лет одиночества от Людмилы Улицкой
Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..
Игорь Иртеньев
поэт
Банный месяц
Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…
Сказано на «Свободе»
Лилия Шевцова: Красная черта, через которую не переступить
Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность!..
Дания планирует задержать реализацию «Северного потока-2»
Как заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен, соответствующие проекты резолюций поступили в парламент…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…
СерпомПо
Telegram-канал
Разгром путинского футбола
Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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