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Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека
Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…
Илья Яшин
политик
Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет
Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…
Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа!
Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...
Леонид Млечин
историк, писатель
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Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма
Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...
«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!»
Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…
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Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели»
Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…
В наперстки я с вами играть не буду
По итогам встречи они опубликуют пресс-релиз: муниципальным депутатам понравились аспекты программ кандидатов в мэры от парламентских партий, а вот представители так называемой несистемной оппозиции…
Открытый список
«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова
Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…
Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда?
Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…
Алтарь Победы
Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…
Игорь Иртеньев
поэт
Банный месяц
Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…
Сказано на «Свободе»
Лилия Шевцова: Красная черта, через которую не переступить
Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность!..
Николай Травкин
пенсионер
Ни дня без позитива!
У предпенсионера в мозгу с пионерских лет код вбит — «прежде думай о Родине, а потом о себе!» Поэтому более всего его тяготит ощущение наступающей неспособности в прежнюю силу помочь государству! Подставить, как прежде, плечо под его тяготы…
Уругвай — Россия 3:0
Во втором тайме россияне пошли вперед, создали несколько моментов, но вернуть упущенное в самом начале уже не смогли…
В португальской больнице скончался российский музыкант Андрей Сучилин
В конце мая его сняли с рейса из-за сильного неприятного запаха, который был вызван инфекционным заболеванием…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…
Сергей Пархоменко
журналист
Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию
В женском рейтинге — последнее место из всех 56 рассмотренных стран: на пенсию придется только 12,1% жизни. Так к своим женщинам не относится вообще больше ни одно государство…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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