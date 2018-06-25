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Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека
Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…
Антон Орехъ
обозреватель
Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…)
Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...
Кусок эфира
Герман Клименко: Я бы на месте Жарова Telegram давно бы заблокировал
Дуров неправ, честно говоря. То есть если бы он тихо себе сидел, спокойно, его бы никто сильно не трогал…
Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России
Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Об отмене турникетов
Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…
Илья Яшин
политик
Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет
Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…
Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа!
Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...
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Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018
В преддверии первого для Исландии мирового состязания поклонники футбола решили отправить приветствие стране-хозяйке Чемпионата, исполнив «Калинку — одну из самых узнаваемых русских народных песен…
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...
«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!»
Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…
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Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели»
Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…
Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу
К такому выводу пришли натовские военные по итогам «симуляции» военного противостояния стран Европы и России…
Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда?
Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…
Алтарь Победы
Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…
Андрей Волна
врач травматолог-ортопед
Пенсионный дефолт
В условиях, когда без малого половина мужчин не доживёт до пенсии, о «пенсионном возрасте» говорить неуместно…
На кладбищах под Псковом появились новые могилы военнослужащих
Как пишет «Новая газета», некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками»...
гость:
Александр Невзоров
публицист
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…
Сергей Пархоменко
журналист
Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию
В женском рейтинге — последнее место из всех 56 рассмотренных стран: на пенсию придется только 12,1% жизни. Так к своим женщинам не относится вообще больше ни одно государство…
Алексей Навальный
политик
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Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление
Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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