'Вопросы к интервью
22 июня 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 22 июня 2018, 19:08
Ведущий: Оксана Пашина
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Спора между нами нет, Антон. Ну, или почти нет Понимаю, какие чувства должны испытывать украинцы, глядя на торжество людей с гербом России на майках. Той России, которая повинна в страданиях их Родины, смерти близких. И мне – стыдно. В том числе за свою животную радость, что Дзюба перепрыгнул того араба и попал мячиком в угол…
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