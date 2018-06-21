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Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20%
«Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены»…
Фото дня
Россия – Саудовская Аравия 5:0
В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…
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Церемония открытия ЧМ-2018
Владимир Путин: «Желаю всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию!»
Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России
Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…
Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку
По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...
Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами»
В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…
«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!»
Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…
Анастасия Федоренчик
блогер, журналист
Повысить нельзя отменить
Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…
Виктория Ивлева
фотограф, журналист и волонтер
Про евреев и пенсию
Если серьезно, может, его и следует повышать, возраст этот пенсионный, но сначала, все-таки, надо бы перестать тратить наши налоги на войну…
Игорь Иртеньев
поэт
Банный месяц
Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Один день возрожденного Арканара
Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…
Леонид Гозман
политик
На фоне Гитлера снимается семейство…
Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…
Кристина Потупчик
общественный деятель
Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат?
По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…
Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз
В интервью Deutsche Welle он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…
Александр Горный
блогер, Крым
Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились
Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…
Александр Невзоров
публицист
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Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака
Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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