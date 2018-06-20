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«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!»
Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…
Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку
По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…
Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России
Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…
«В МГУ давно имеет место опасное сращение административной верхушки и спецслужб»
Заявление инициативной группы МГУ о необходимости борьбы с репрессивной системой в университете…
гость:
Марьяна Наумова
многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу
Путин – очень удобный человек, если нам надо всех собрать вместе, мы такие классные патриоты, у нас есть Путин, у нас новый президент. Если у нас уж есть общий враг, это тоже Путин…
Владимир Познер
журналист
Свобода или колбаса?
Не знаю, преследовала ли Кричевская иную цель, чем просто рассказать о «деле» Собчака. Но для меня главное в этом фильме – вопрос о выборе, вопрос о том, чем готов и не готов жертвовать народ. В данном случае ответ совершенно ясен…
Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами»
В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...
Кусок эфира
Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком
Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…
Анастасия Федоренчик
блогер, журналист
Повысить нельзя отменить
Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Один день возрожденного Арканара
Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…
Фото дня
Россия – Саудовская Аравия 5:0
В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…
Леонид Гозман
политик
На фоне Гитлера снимается семейство…
Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…
Кристина Потупчик
общественный деятель
Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат?
По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…
Президент Литвы призывает Запад сохранять готовность на случай возможной агрессии России
Политик настаивает на том, что российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО…
гость:
Евгений Чичваркин
бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»
Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…
Александр Горный
блогер, Крым
Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились
Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…
Александр Невзоров
публицист
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Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака
Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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