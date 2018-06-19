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Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России
Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…
Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку
По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…
51 процент россиян хотели бы видеть Владимира путина на посту президента после 2024 года
Противоположного мнения придерживаются 27 процентов респондентов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос Левада-Центра…
Кусок эфира
Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком
Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…
Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами»
В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…
Алексей Навальный и Сергей Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы
Политики и их соратники уже направили заявки на согласование местным властям…
Анастасия Федоренчик
блогер, журналист
Повысить нельзя отменить
Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…
В Совете Федерации не поддержали инициативу о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране
Ранее отрицательный отзыв на законопроект дали в правительстве…
Михаил Ходорковский
общественный деятель
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Полицейские вломились в офис «Открытой России» во Владивостоке
Один Владивосток — город нормальных людей, которые с удовольствием принимаю гостей, и другой Владивосток — полицейских, которые забыли человеческий облик…
гость:
Марьяна Наумова
многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу
Путин – очень удобный человек, если нам надо всех собрать вместе, мы такие классные патриоты, у нас есть Путин, у нас новый президент. Если у нас уж есть общий враг, это тоже Путин…
Алексей Навальный
политик
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Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление
Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Один день возрожденного Арканара
Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…
Фото дня
Россия – Саудовская Аравия 5:0
В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…
«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас»
Обращение к Президенту Российской Федерации…
Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста
Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу…
гость:
Евгений Чичваркин
бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»
Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…
Александр Горный
блогер, Крым
Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились
Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…
Александр Невзоров
публицист
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Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака
Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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