'Вопросы к интервью
18 июня 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 18 июня 2018, 17:08
Ведущий: Ольга Журавлева
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Комментаторы Первого канала в прямом эфире назвали фамилию Навального во время обсуждения матча Рассуждая о ходе поединка, один из комментаторов сказал, что игрокам необходимо «показывать навальный футбол». В ответ его коллега пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы посмотреть»...
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