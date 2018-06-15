О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это «Особое мнение» журналиста. Историка, профессора РГГУ Николая Сванидзе. Здравствуйте.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана.
О. Пашина― Ваши sms с вопросами можете присылать на номер +7-985-970-45-45. Твиттер аккаунт @vyzvon работает. Трансляцию можно смотреть на Ютуб-канале «Эхо Москвы». Я хочу начать с отмены оправдательного приговора Юрию Дмитриеву. Мы тогда были удивлены тем, что был оправдан. Но, похоже, система не дает сбоев.
Н. Сванидзе― Я бы сказал, мы были приятно удивлены. Теперь мы неприятно не удивлены. Я бы так сказал. Все вернулось на круги своя. Выяснилось, что радость была преждевременной. Как вы правильно сказали, система не дает сбой. Вот это клыкастое чудище не выпускает жертву. И вроде бы как обрадовались, что из пасти вытащили. Нет, не вытащили. Свое дело туго знает. Казалось бы, уже все, уже прошедший день, уже вынесен фактически оправдательный приговор. Я напомню, что формально была задействована одна статья обвинения, по которой он был признан виновным. Хранение некоего ствола, огнестрельного оружия, которое там со времен покорения Крыма тех самых еще екатерининских я имею в виду. Грибоедовских. Какой-то ржавый ствол, чего-то ему пришли. Но это уже не имело никакого значения. А имело значение, что его признали невиновным по обвинению в педофилии реальной. Там не педофилия, там по-другому как-то формулировалось. Хранение порнографии детской или что-то в этом роде.
Я напомню, что человека, известного правозащитника очень много сделавшего в направлении поисков погибших в годы репрессий людей, очень много сделал человек, просто положил на это свою жизнь. И его обвиняли в том, что он какие-то гадости, грязные вещи в отношении приемной маленькой дочки. Что грозит каждому, у кого в телефоне или в компьютере фотографии его голенького ребенка. Дочки, внучки, пожалуйста, в любой момент возможно обвинение в чем угодно. А он это делал для того, чтобы, освежаю просто в памяти, потому что многие забыли, наверное, это дело. Но это делал для того, чтобы представлять эти фотографии в органы опеки. Там были вопросы по ее здоровью, и нужно было регулярно фотографировать. Так вот вроде бы оправдали. Экспертиза, эксперты, все мы обрадовались. Нет. Опять снова заново. И еще предстоит борьба снова за этого человека, потому что он снова оказался под ударом.
О. Пашина― Меня поражает, извините, бабушка этой девочки. Которая говорит, что мою внучку опозорили. Так зачем же ты снова и снова раскручиваешь этот маховик. Или к бабушке просто пришли и сказали: бабушка, надо.
Н. Сванидзе― Оксана, ну что же мы будем на бабушку переводить стрелку. Господи, причем же здесь бабушка. Это все равно, что бабушку обвинять в том, что ее волк съел в сказке «Красная шапочка». Бабушка не виновата. Внучка не виновата. Волк виноват.
О. Пашина― Это произошло в дни, когда открывался чемпионат мира по футболу. Это тоже неслучайно?
Н. Сванидзе― Я думаю, что это как раз случайно. Я думаю, что это к чемпионату не имеет отношения.
О. Пашина― К чемпионату нет, но просто переключение внимания.
Н. Сванидзе― С чемпионата…
О. Пашина― Так вроде никто и не заметит.
Н. Сванидзе― Нет, это понятно было, что заметит. От этого чемпионат не отвлечет. Это совершенно очевидно. И чемпионат не спасет в данном случае, это первая новость хорошая, что чемпионат не отвлечет, вторая плохая – чемпионат не спасет. Потому что чемпионат короток. Он всего месяц длится. А судебная тягомотина долгая. И это продлился еще долго после того, как закончится чемпионат мира по футболу.
О. Пашина― В общем, все начинается сначала.
Н. Сванидзе― Все начинается сначала.
О. Пашина― Чемпионат не отвлечет и от ситуации с Олегом Сенцовым. Хотя мне тоже непонятно, почему не пустили омбудсмена. Какое-то нарушение договоренностей, какая-то непонятная история. Мы встретимся, говорит наш омбудсмен. Обсудим. Может быть, потом пустим. Почему не пустили?
Н. Сванидзе― Не знаю. Вот здесь, кстати, чемпионат в отличие от дела Дмитриева какое-то влияние может оказать. Потому что Сенцов же голодает. А это не может длиться долго.
О. Пашина― Наши власти говорят, что он прибавил два килограмма. Все хорошо. Он поправляется. Такой запредельный цинизм, это просто невозможно
Н. Сванидзе― Известны люди, которые пухли с голоду. Как известно. Ну так вот, тем не менее, я в какой-то мере надеюсь, я вообще в этих делах не великий оптимист, хотя вообще я оптимист, но я надеюсь, что может быть здесь чемпионат мира какое-то влияние окажет. Потому что громкого скандала во время чемпионата никто не хочет. А голодовка, я повторяю, она может и не продлиться долго по чисто объективным биологическим причинам.
О. Пашина― На прошлой неделе, когда состоялся этот разговор Путина с Порошенко, уже возникла надежда, что этот вопрос как-то решится. Почему все затягивается.
Н. Сванидзе― Я думаю, что это если вы имеете вариант обмена, он решится не в разговоре Путина с Порошенко. Потому что у меня такое впечатление складывается, что сейчас диалог Путина с Порошенко, он очень редок. Очень нерегулярен. И скорее имеет технический характер. У них реального диалога сейчас как я понимаю, нет.
О. Пашина― А как же он решится, если не Путиным этот вопрос.
Н. Сванидзе― Это будет решаться, естественно, и Путиным и Порошенко. Но не в прямом их диалоге.
О. Пашина― Тут по последним новостям 38 стран обратились к генсеку ООН с призывом обсудить с Путиным ситуацию вокруг Сенцова. И генсек ООН говорит, что я прилечу на чемпионат мира, и хотел бы встретиться.
Н. Сванидзе― Да, поэтому и я говорю, что чемпионат может каким-то образом повлиять на ситуацию. Фактор чемпионата мира. Потому что еще раз повторю, вопрос с голодовкой должен решать значительно более оперативно, чем вопрос с судебным делом.
О. Пашина― Многие, в том числе и мои коллеги смотрели на болельщиков на улицах Москвы, когда они выходили свободно, радовались, что-то митинговали. И говорили, что могут же наши власти разрешить людям свободно выйти на улицу, если людям хочется и нужно. Казаков, к счастью не было. Насколько я знаю, по событиям 5 мая пришел наконец ответ.
Н. Сванидзе― Пришел ответ. Он пришел причем, как выяснилось, даже вовремя от руководства ГУВД Москвы. Просто день в день, я не узнал об этом, а он пришел день в день, чтобы без опоздания. Там дедлайн был крайняя дата 7-е число, он пришел не то 5-го, не то 6-го. Но он пришел вы знаете, дорогие друзья, чтобы его не пересказывать, просто зайдите на сайт Совета по правам человека. Потому что он там сегодня должен был уже выложен. Я сегодня разговаривал с М. А. Федотовым, председателем совета. Он сегодня как раз вот эта переписка, а именно запрос совета за подписью Федотова к адрес Москвы и ГУВД Москвы отдельно, и ответы от Москвы и от ГУВД Москвы отдельно. Коротко я могу сказать, что ответы такие, что не привлекались представители организованного казачества. И НОДа. Не привлекались ни к каким действиям по охране правопорядка в Москве. Ну, из этого можно делать соответствующие выводы. Один какой-то человек, одетый в казачью форму был оштрафован, привлечен к административной ответственности. Всё. Что из этого следует? – из этого следует, что дальше будем изучать ситуацию и в любом случае как я уже обещал, будем проводить пленарное заседание по этому поводу совета по правам человека с привлечением ответственных лиц из силовых структур. И чего нам очень не хватает – это нам не хватает заявлений в частности от пострадавших.
О. Пашина― То есть те, кого били нагайками, должны обратиться в СПЧ и рассказать…
Н. Сванидзе― Очень желательно, чтобы они обратились в СПЧ и рассказали и были готовы свидетельствовать, возможно, и на пленарном заседании. Пожалуйста, не молчите.
О. Пашина― Очень много вопросов и очень болезненная реакция, конечно, по поводу повышения пенсионного возраста. Это тоже специально сделано под чемпионат? Вообще такое складывается впечатление, что чемпионат такая ширма для всяких непопулярных и отвратительных решений. Дмитриев, Сенцов. Пенсии. НДС. Все это произошло в эти дни.
Н. Сванидзе― Сенцов это произошло немножко раньше. Омбудсмен…
О. Пашина― Да.
Н.Сванидзе: Чемпионат, возможно, воспринимается как некая ширма. Причем пока позитивная
Н. Сванидзе― Но чемпионат, возможно, воспринимается как некая ширма. Причем пока позитивная. Потому что видите, началось удачно для нас. Я имею в виду чисто спортивный результат. И это действительно повышает общественный тонус. И под это дело под сурдинку под нежный лепет мандолины можно действительно чего-то делать уже неприятное. Но как мы с вами прекрасно понимаем, решение о повышении пенсионного возраста, которое еще собственно даже не принято формально, оно по своему воздействию, по общественной реакции выйдет далеко за пределы чемпионата мира по футболу. И здесь чемпионат мира по футболу ничего не гарантирует и ширмой не явится. Потому что чемпионат мира повторяю еще раз, всего месяц продолжается. А это такая длинная история с пенсиями.
О. Пашина― Спрашивают наши слушатели: возможны ли какие-то общественные протесты.
Н. Сванидзе― Это к социологам. Думаю, что сейчас нет. Думаю, что общественные протесты возможны, но в достаточно отдаленном будущем. Для этого нужно более серьезное снижение уровня жизни, более серьезное снижение реальных доходов населения. У нас произошло снижение реальных доходов население за последние несколько лет с 14-го года. Но, по мнению экспертов оно недостаточно для того чтобы вызвать какую-то социальную оппозиционную активность. Сейчас народ не настроен так себя проявлять. Но на самом деле вопрос с пенсиями вызывает очень большое раздражение. И пока что пропагандистскую кампанию в этом направлении по моим ощущениям власть проигрывает. Все разговоры, во многом обоснованные о том, что нет денег, другой вопрос – почему их нет. И куда они делись. И так ли успешна наша экономическая политика, как нам докладывают.
Но это другой вопрос. Нет денег и демографическая яма, которая действительно имеет место, потому что у нас вступает в рабочую жизнь очень малочисленное поколение 90-х годов, а уходит на пенсию в связи с возрастом очень многочисленное поколение бэби-бумеров, и это очередная яма. Это все последствия войны в первую очередь, и всех хулиганств нашей советской власти, которые предшествовали войне. И это нас будет сопровождать долго и если в начале 70-х у нас было 3 или 4 человека работающих на одного пенсионера, то скоро мы столкнемся с ситуацией один на один, на одного работающего один пенсионер. А потом, насколько я понимаю, ситуация будет еще ухудшаться. И соответственно как прокормить. Но это все или плохо объясняется или не воспринимается. Потому что люди привыкли к патерналистским отношениям с государством, люди привыкли, что они молчат, они голосуют, они одобряют. А их за это кормят. И когда у них возникает ощущение, что их перестают кормить, то они недовольны.
О. Пашина― Еще один аргумент, который приводится тоже достаточно провальный на мой взгляд, что посмотрите, ни в одной стране на Западе нет такого пенсионного возраста. У нас это наследие советской эпохи. Ни в одной стране Запада, наверное, нет таких пенсий. На эти пенсии можно жить.
Н. Сванидзе― Это верно. Ни в одной стране Запада нет таких пенсий. Ни в одной стране Запада нет таких зарплат, ни в одной стране Запада нет такого соотношения зарплат и цен. Много чего нет ни в одной стране Запада.
О. Пашина― И потом я так понимаю, люди недовольны тем, что достаточно обширная часть общества, те же самые силовики уходят на пенсию рано. Получается, что в 45-летнего бывшего ФСИНовца или военного будет кормить 63-летняя бабушка. Которая где-то в маленьком городке или деревне будет ходить на работу. Если она будет ходить на работу. Если будет вообще для нее работа. Это еще один момент, о котором никто не говорит.
Н. Сванидзе― Помимо прочего у силовиков более высокие пенсии.
О. Пашина― И выход на пенсию.
Н. Сванидзе― Да, но я не думаю, что здесь справедливы ваши замечания о том, что народ это беспокоит. Народ это не беспокоит. Тем более что силовики составляют очень большую часть нашего общества. Вместе с семьями. Очень большую. Силовики – имеется в виду полиция, ФСБ, армия, вот все это вместе с членами семей это очень высокий процент…
О. Пашина― А почему им такие послабления? Почему бы всем ни повысить равно и одинаково пенсионный возраст.
Н. Сванидзе― Потому что эти люди составляют поддержку режима. Непосредственно.
О. Пашина― То есть их нельзя возмущать.
Н. Сванидзе― Непосредственную силовую поддержку режима. Они образуют. И поэтому у нас руководство на достаточно неплохом практическом уровне знает историю. Разные там теоретические изыскания это другое дело. А вот что нужно сделать, чтобы из-под тебя не вышибли стул, это прекрасно понятно. И известно, какую роль сыграла армия, скажем, в событиях 1917 года. Это все известно. И поэтому людей в погонах и людей с оружием в руках стараются уж точно не обидеть. В ущерб там разным очкарикам, которые, в общем, сколько их и кому они на фиг нужны со своими умствованиями.
О. Пашина― Очкарики-то по идее могут и до 70 лет работать. А вот те, кто занимается физическим трудом, в 65, в 63 года мне кажется это тяжело, нереально. А это касается в основном этих людей.
Н. Сванидзе― Это очень тяжело в деревне. Очень тяжело для людей, в том числе на низкооплачиваемых работах. В городе. Вообще у нас сейчас с этим тяжело, сейчас будет очень тяжело с демографией. У нас же эта демографическая яма, это не только пенсий касается, она ведь еще имеет прямое отношение к изменению как бы сказать, к изменению качества наших работающих людей. У нас уменьшается количество людей с хорошим образовательным уровнем, и пополняется наша страна за счет людей, все-таки более склонных к физическому труду и более низким образовательным уровнем. Потому что мигранты, у нас уезжают люди, которые потом получают Нобелевские премии, если грубо говорить…
О. Пашина― А приезжают мигранты, которые, кстати, не платят ничего в Пенсионный фонд.
Н. Сванидзе― А приезжают люди, которые метут дворы. Они молодцы, что метут дворы. Кто-то должен мести дворы. В этом ничего плохого нет. Тем не менее, они не заменят тех, кто получает Нобелевские премии.
О. Пашина― Про гастарбайтеров Алексей нам пишет из Москвы: «Миллионы гастарбайтеров отнимают рабочие места у россиян, в Пенсионный фонд ничего не платят».
Н. Сванидзе― Да ни шиша они не отнимают никаких мест. Наши россияне что, готовы идти на эти низкооплачиваемые работы. Нет. Не готовы.
О. Пашина― Хотя опять же проблема гастарбайтеров касается крупных городов. В деревнях и маленьких городах, особенно где градообразующее предприятие, я не видела гастарбайтеров.
Н. Сванидзе― Никуда нам от гастарбайтеров не деться. Потому что помимо дворов, о которых я сказал, они еще, между прочим, и дома строят. Эти гастарбайтеры. Вот у нас как-то народ не очень склонен за такие деньги заниматься такой работой. Поэтому я повторяю еще раз, ничего плохого в гастарбайтерах нет, а плохо то, что размывается процент людей, готовых к высокопроизводительному интеллектуальному труду. Вот это плохо.
Н.Сванидзе: Людей в погонах и людей с оружием в руках стараются уж точно не обидеть
О. Пашина― Дмитрий Песков прокомментировал обещание Путина, который в 2005 году сказал, что я не буду повышать пенсионный возраст, пока я буду оставаться на посту президента. Спросили, ну как же так. Песков сказал: «Ну так это было 13 лет назад, все изменилось». То есть можно слово дать, а через 13 лет забрать.
Н. Сванидзе― Он уже после этого перестал быть на посту президента. Потом снова вернулся.
О. Пашина― То есть это не считается.
Н. Сванидзе― На самом деле я против того, чтобы ловить так на слове. Потому что ситуация меняется. 13 лет назад была одна ситуация, сейчас она другая. Поэтому если человек, руководитель страны будет уходить от реально необходимых действий, потому что он 13 лет назад что-то там такое сказал, ну это будет неправильно. Другой вопрос, я повторяю, что с чем связана такая жесткая ситуация, в которой мы оказались. Но это вопрос другой.
О. Пашина― Юрий напоминает нам о том, что у нас сейчас очень любят говорить о цифровой экономике, какая цифровая экономика руками 60-летних. Они просто не найдут себе работу. Это просто повод не платить пенсию до 63-65 лет. Считает Юрий.
Н. Сванидзе― В этом есть своя сермяга. Кроме того, я бы добавил, что цифровая экономика вряд ли возможна, скажем так мягко, с отсутствием роста качества нашего образования. Кто у нас будет, я уже говорю не о возрастных параметрах, а чисто образовательных. Зарплатных. Кто у нас будет и на какие шиши и за какие шиши делать эту цифровую экономику. Я например, не знаю. У нас цифровая экономика такой же странный жупел, как электрификация всей страны при Владимире Ильиче Ленине. Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. То же самое у нас сейчас цифровая экономика.
О. Пашина― У нас, по-моему, никто точно не понимает, что это значит. Цифровая экономика. Это что? На компьютере работать.
Н. Сванидзе― Мы на рынке высоких технологий мира занимаем 1%. Наша страна. У нас ВВП там 2-3%, а по высоким технологиям – 1%. Какие цифровые технологии.
О. Пашина― У нас ошеломляющие технологии, хочу сказать. Помните историю, когда объединили базы данных паспортов, система что-то там сглючила, как говорят специалисты и миллионы паспортов оказались недействительными. Миллионы российских паспортов.
Н. Сванидзе― Это драматическое происшествие. Но, скажем так, происшествие.
О. Пашина― А по-моему, это закономерность. У нас по-моему, все системы так работают. Все.
Н. Сванидзе― У нас многие системы так работают. Вот я не знаю, связано с цифровыми технологиями, что например, у нас в районе два или три месяца не разносят почту. Это с чем связано? Это связано с тем, что рушатся какие-то инфраструктурные элементы. Я бы так сказал. Вот нет, не разносят почту.
О. Пашина― А почта вообще работает во время чемпионата мира. Там какие-то ограничения.
Н. Сванидзе― Почта работает, только почтальоны не работают. Вот если нужно будет повестку в суд, в армию, думаю, что некому будет принести. Газеты-то разносят. Те же самые почтальоны, между прочим. Кто пойдет разносить, я не знаю.
О. Пашина― То есть, почтальонов нет.
Н. Сванидзе― Почтальонов нет. А почтальонов нет, потому что им платят очень плохие деньги. Практически не платят. Никто не хочет идти. Нет почтальонов.
О. Пашина― Кошмар. В Москве нет почтальонов.
Н. Сванидзе― Город Москва.
О. Пашина― Еще одна у нас печальная новость — повышение НДС до 20%. Без этого тоже никак, как и с пенсионным возрастом?
Н. Сванидзе― Ну да. Это, конечно, вроде бы как бы к бизнесу. На самом деле это лукавство, потому что…
О. Пашина― Ну как цены повысятся.
Н. Сванидзе― Разумеется. Потому что все, что бьет по бизнесу, немедленно бьет по всем. Потому что это сразу же все идет в цены. Конечно. Бизнес что, будет лапу сосать.
О. Пашина― Мы прервемся. А затем вернемся в эту студию. Это «Особое мнение» Николая Сванидзе.
НОВОСТИ
О. Пашина― Это «Особое мнение» Николая Сванидзе. Sms +7-985-970-45-45, твиттер аккаунт @vyzvon. Трансляцию можно смотреть на Ютуб-канале «Эхо Москвы». Про цифровую экономику Владимир из Москвы нам пишет: «Цифровая экономика в России это искусство жонглировать цифрами экономического роста. И больше ничего». И про пенсии. Оля пишет: «Возмущены повышением пенсионного возраста как раз те, кто не ходит на выборы. А бабушки и дедушки это 90% избирателей, которым по барабану повышение пенсионного возраста. Когда же проснется от летаргического сна молодежь?»
Н. Сванидзе― Молодежь сейчас не очень склонна к активным формам социального протеста. Но все может измениться. Это же вопрос экономики, скажем так, количественных показателей снижения уровня жизни.
О. Пашина― Молодежи мне кажется вообще все равно. Она еще не думает о пенсии. И кстати, не без оснований думает о том, что все может еще много раз измениться.
Н.Сванидзе: Предстоит борьба снова за Дмитриева, потому что он снова оказался под ударом
Н. Сванидзе― Молодежь не думает о пенсии, но думают их члены семьи, которых настраивают соответствующим образом. Это важно.
О. Пашина― У меня складывается ощущение или может быть я не права, что Путин дистанцируется от этой пенсионной реформы. Он говорит, что я не участвую в обсуждении, вообще я…
Н. Сванидзе― Разумеется. Было бы странно, если бы президент активно проталкивал столь непопулярную меру как пенсионная реформа. Он будет дистанцироваться. Его будут активно дистанцировать. Но другой вопрос, что сделать это очень сложно, потому что он же не может дистанцироваться от правительства.
О. Пашина― В народе, между прочим, в очередях, магазинах говорят, а причем здесь Путин. Это все правительство.
Н. Сванидзе― Разумеется. Так говорят обо всем непопулярном. Это на самом деле даже не проявление наивности, это психологическая реакция естественная на происходящее. Потому что народу нужно за что-то уцепиться. Это старая известная песня: царь хороший, бояре плохие. Она бесконечна в нашей стране. Потому что кто-то же должен быть хорошим. Царь, Воланд. Ну кто-нибудь…
О. Пашина― И до такой степени не смочь связать два конца.
Н. Сванидзе― Они не связываются никогда. Не нужно заставлять подозревать всех, что миллион людей получили философское образование, обучались логике. Это все ни при чем. Людям нужно за что-то цепляться. Нужно верить в какого-то спасителя реального или потенциального. Бог, царь, герой, кто угодно. Поэтому если уж президент, тогда что теперь делать. Тогда вешайся. Поэтому в кого-то должна быть вера. Как правило в царя. И, естественно, царь этому в немалой степени способствует. Конечно, если следующий вывод сделать – а откуда взялось правительство. Чье это правительство. Кто его назначил. Кто его не снимает. Естественно, подобного рода такие краеугольные решения, а это краеугольное решение…
О. Пашина― А на это тоже есть ответ: да он не знает.
Н. Сванидзе― Да, не в курсе. Подобного рода такие краеугольные решения, конечно, принимаются в одном кабинете, несомненно. Но, тем не менее, не хочется так думать. И потому так не думают. До поры, до времени. Повторяю.
О. Пашина― Про Дональда Трампа много вопросов по поводу его высказываний о том, что Крым российский. Потому что там говорят по-русски, то ли он так сказал, что ли он так не сказал. Тем не менее, посольство США заявило о неизменности своей позиции по статусу Крыма. Как раз после заявления, которые Трамп якобы сделал на саммите G7. Трамп-то почему назвал Крым российскими? Назло Европе?
Н. Сванидзе― Потому что говорят по-русски. Он, наверное, не в курсе, что в Киеве тоже во многом говорят по-русски. Поэтому мог бы сказать, что и Киев российский. Это было бы еще более сенсационное заявление.
О. Пашина― Потом еще сказал, что Украина очень коррумпированное государство. И я вообще не понимаю, почему Европа поддерживает Украину.
Н. Сванидзе― Вот. Ну, что правда, Украина коррумпированное государство. Россия, правда, тоже коррумпированное государство. Но это Трамп.
О. Пашина― У меня сложилось впечатление, что он назло европейцам все это говорил.
Н. Сванидзе― Это его характер просто. И назло европейцам и вообще, потому что вожжа под хвост попала. Он же человек непредсказуемый. Но в его непредсказуемости есть своя логика.
О. Пашина― Вот.
Н. Сванидзе― И логика такая, что, в общем, ребята, бойтесь. Я сам еще не знаю, что я скажу через 5 минут. Поэтому относитесь ко мне с опаской. И к нему относятся с опаской. И надо сказать, что он этой своей непредсказуемостью очень многого добивается. Потому что он добивается того, что его боятся. Когда непредсказуем лидер такой страны, его боятся. Я думаю, что его встреча с Кимом это тоже в значительной степени следствие его пресловутой непредсказуемости. То есть все эти цивилизованные ребята они Кима не смогли напугать. А он смог.
О. Пашина― То есть они на одном языке общаются. Одна система жестов.
Н. Сванидзе― Фактически да. Одна сигнальная система. У них же в значительной степени схожая сигнальная система и с нашим президентом. Там не по части может быть непредсказуемости, а по части брутальности. Демонстративной. И поэтому они друг другу где-то даже и симпатичны, на мой взгляд. Поэтому я верю в то, что они встретятся и даже о чем-то может быть и договорятся.
О. Пашина― Но все-таки заявления по поводу Крыма это скорее проявление непредсказуемости или это все ведет к тому, что США признают Крым российской территорией.
Н. Сванидзе― Нет, не признают они Крым российской территорией.
О. Пашина― Просто высказался.
Н. Сванидзе― Абсолютно исключено, потому что если он сам только лично Трамп признает, скажет: знаешь, старина, лично я признаю. Но сделать ничего не могу. Кто же ему даст признать эту территорию. Никто не даст.
Н.Сванидзе: Люди привыкли, что они молчат, они голосуют, они одобряют. А их за это кормят
О. Пашина― Это такое было его особое мнение.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. Вы бы пригласили его как-нибудь.
О. Пашина― Да мы бы с удовольствием. С ним тоже сложно договариваться.
Н. Сванидзе― Непредсказуемый.
О. Пашина― То говорит я приеду. А то я вас всех ненавижу. А потом опять — я готов встретиться. Как с Ким Чен Ыном. С ним сложно. Может быть когда-нибудь и приедет. Про выборы мэра и партию «Яблоко» есть вопросы. Странное что-то там происходит. В чем проблема, почему никак они не могут определиться с кандидатом. Они провели праймериз, есть победитель. Странные праймериз и странный победитель. Почему никак не выдвинут кандидата.
Н. Сванидзе― Почему вы меня спрашиваете по стратегии партии «Яблоко» на мэрских выборах. Я никогда не состоял в этой очень уважаемой и симпатичной мне на самом деле партии. Все ее тараканы так же, как все ее качественные стороны, они известны давно. У них принятие решений не самая сильная сторона как мне кажется.
О. Пашина― Я не как человека, владеющего инсайдом, спрошу, просто со стороны. Это очень странные метания партии. Неужели она не понимает, что она ставит себя в глупое положение. Вот так, не умея даже выдвинуть своего кандидата.
Н. Сванидзе― Это интеллигентские рефлексии.
О. Пашина― А эти странные праймериз зачем тогда были. Когда мы видим со стороны, мы не специалисты, просто как наблюдатели, что в той партии тоже все решает, так скажем, один человек. Или как там Митрохин назвал… Слабунову заместителя.
Н. Сванидзе― Оксана, я вам скажу. Сейчас партии «Яблоко» так достается, что я бы не хотел еще свои пять копеек добавлять.
О. Пашина― Но они сами себе добавляют. И пять и десять копеек. Это же вообще кошмар. Про выборы спрашивают в целом и вообще. Наши слушатели пишут: мы понимаем, что пойдет Собянин, победит Собянин, зачем все остальные кандидаты.
Н. Сванидзе― Умный народ-то. Говорят, народ дурак. Народ не дурак наш. Народ понимает.
О. Пашина― Народ на огородах и все уже понял.
Н. Сванидзе― Вот она, солдатская смекалка.
О. Пашина― Зачем все остальные участвуют в этих выборах без выборов. Может быть действительно остальным кандидатам…
Н. Сванидзе― Это старая-старая песня о главном. Участвовать или не участвовать в выборах, результат которых известен. И мэрские выборы далеко не самый большой и горячий спор вызывают. По сравнению с президентскими. Это старая-старая песня. И здесь у людей, которые на эту тему вообще задумываются, потому что подавляющая часть вообще не задумывается на эту тему, а у людей, которые задумываются, у них разные мнения на этот счет. Потому что на каждой стороне есть своя система аргументации. И участвовать — есть своя система аргументации. И не участвовать — есть своя система аргументации. Я вас уверяю, что когда дело подойдет к выборам близко, снова вспомнят все эти две возможных логических системы.
О. Пашина― А ваше особое мнение.
Н. Сванидзе― Я хожу на выборы. И президентские, и мэрские.
О. Пашина― Даже если будете знать, что победит Собянин, пойдете на выборы.
Н. Сванидзе― Да, но я естественно знаю, что победит Собянин. Что значит – даже если буду знать. Я знаю.
О. Пашина― А зачем тогда?
Н. Сванидзе― А кто ж не знает. Потому что я считаю, что если хочешь ты проголосовать за Собянина — иди, голосуй за Сергея Семеновича. Хочешь ты проголосовать против Собянина – иди, перечеркни весь лист, проголосуй за того, за кого, может быть, кто-то есть, кто тебе нравится. Или кто-то есть, кто тебе нравится, но его не допускают до выборов. Скажем, Навальный. Условно. Алексей. Впиши, зачеркни все, впиши: а я за Навального. Сделай что-нибудь. Оторви свою точку известную от стула, сходи и сделай что-нибудь. В рамках закона. Все, что я говорю, это все вписывается в рамки закона. Это все разрешено. Это все нормально. А если ты будешь сидеть, ковырять у себя лапой в носу, это моя логика, есть обратная, я понимаю. Но моя логика именно такая: если ты будешь сидеть ковырять в носу и говорить «да все равно всё понятно», то потом ты окажешься в сложном положении, когда тебя спросит твой внук, правнук, далекий потомок: а что ты, собственно говоря, делал в это время. Знаете, а я ковырял в носу. Потому что все было понятно. Ну, молодец.
О. Пашина― Хорошо, мне понятна ваша позиция. Но я придерживаюсь другой.
Н. Сванидзе― Вполне понимаю вашу.
О. Пашина― Я приду, напишу на листочке «Навальный», но дело в том, что результат будет один.
Н. Сванидзе― Необязательно именно Навальный, да любую фамилию.
О. Пашина― Навальный, Гудков, неважно, Яшин. Но мы понимаем, что победит Собянин. И нам потом скажут: за Собянина проголосовало, сколько там ему захотят дать, ну там 60% москвичей. И никто не скажет, что 30% написали на листочке – Навальный.
Н. Сванидзе― А может и скажет. Потом у вас у самих все-таки будет ощущение, что вы что-то сделали. А иначе у вас будет ощущение, что вы ничего не сделали. Это ваши разговоры перед зеркалом. С самой собой.
О. Пашина― Пенсионный вопрос не оставляет наших слушателей. Александр из Санкт-Петербурга пишет: «Для молодежи вопрос пенсионного возраста так же важен, как и для среднего поколения. Посмотрите, молодые люди стали родителями, до 3 лет ребенка в детсад устроить невозможно, бабушка работает. А если бабушка захочет оформить декретный отпуск по уходу, работодатель ей это не позволит. Поэтому всеми правдами и неправдами будут избавляться от работников старше 50 лет».
Н. Сванидзе― Ну если позволит законодательство и рабочая ситуация, если будет кем их заменить, то конечно будут избавляться. Вообще уже давно существует тенденция, скажем, в том числе, кстати, и на телевидении, насколько мне известно, не очень плотно за этим слежу, временного полунайма на работу. Когда принимаются какие-то мальчики-девочки, поработают как бы на просмотре, а потом вышвыриваются, им на смену идут другие на просмотре. Благо очередь до метро. Но для этого работа должна быть популярной, конечно.
О. Пашина― Наталья предлагает ввести закон о тунеядстве. Тогда работа будет популярной.
Н. Сванидзе― А лучше расстреливать.
О. Пашина― Это было «Особое мнение» Николая Сванидзе. Всего вам доброго и до свидания.
Комментарии67
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e_nexoma 15 июня 2018 | 17:08
Портянота торжествуе – теперь-то уж ихние поддержанты прищеми хвост либерастам так прищемили!
Хай суки либерастно-дерьмократические знают, как пенсию зарабатывать после 60-ти!
Россия – вперде!
Оле – оле – оле!!!
e_nexoma 15 июня 2018 | 17:10
Лишать гражданства своих граждан – это мы проходили и привыкли. А лишать иностранного гражданина иностранного гражданства – это нечто новенькое.
Надо попробовать лишить Меркель немецкого, Макрона французского, Трампа американского гражданства – на всякий случай, в порядке эксперимента, чтоб знали, падлы, кто в доме хозяин.
Рулить миром – так рулить.
e_nexoma 15 июня 2018 | 17:12
Спецоперация по сокращению поголовья пенсионеров проведена блестяще. Причем тех пенсионеров, которых надо пенсионеров. О тех пенсионерах, которые получают досрочную и льготную пенсию за заслуги перед режимом речь не идет, речь идет о пенсионерах из стада, из быдла.
И момент подобран великолепно – жрачево в виде ЧМ для самого быдла есть, митинги запрещены вплоть до одиночных пикетов, силовики и спецслужбы отмобилизованы по высшему разряду – чего еще желать?
Тут можно попутно и не допустить в русский застенок украинского омбудсмена к лишенному гражданства голодающему украинцу, можно и по новой повязать своего борца за историческую память. Много еще чего стало можно и мы скоро об этом узнаем.
Идиоты все еще воодушевлены хоккейным разгромом аравитов? И у них нет даже желания спросить – чего он стоил? Они все еще думают, что ЧМ по футболу это про футбол?
Ну, ну. Успехов вам, безголовые.
Вам нравилась опричнина Ивашки-грозного и Йошки-людоеда? Получите ее и от Вовки-гнойного. Ищущий да обрящет – бог троицу любит. А еще больше он любит дураков.
motyilyok 15 июня 2018 | 17:14
Либералы борются за права педофилов, как до этого боролись за права гомосексуалистов.
topotuschkin 15 июня 2018 | 17:18
motyilyok: Паскуда петрик, он же мотя-екк, отбросил старую фотку вместе с рогами и копытами мангала_ишаковича, коня двинув, и прицепил себе паровозом аватарку с ликом хорошего голливудского киноактера Стива МакКуинна из "Великолепной семерки", "Ада в поднебесной", старого "Побега" и прочих очень хороших старых боевиков...
motyilyok 15 июня 2018 | 17:44
topotuschkin, e_nexoma и vezdehod - похожи на тупых поджидованных зомби, из "Войны миров Z" (2013) или "Обители зла" (2002), они бродят бесцельно по ветке как лунатики, ходят туда-сюда, но стоит появиться какой-нибудь портянке, они сразу оживают и бросаются на ватника чтобы его укусить.
topotushkinn 15 июня 2018 | 17:58
motyilyok: Петрик еще и обидчив, оказывается.
Пора бежать жаловаться и ябедничать Ирине Штирлиц77..
Азартен, а ты азартен, Парамоша!..
e_nexoma 15 июня 2018 | 17:22
motyilyok: А дураки борются за права дураков - поздравляю их с ихней борьбой.
topotushkinn 15 июня 2018 | 17:27
motyilyok: Просто геноцид пенсионеров запущен.
Широкие массы недопенсионеров по всей стране срочно формируют группировки прямого действиия "59+".
Точкой невозврата оказался, оказывается, роковой 1959-й год...
topotushkinn 15 июня 2018 | 17:35
motyilyok: Согласен с уважаемыми экспертами-политологами, учеными-экономистами и писателями-сатириками: грядут неминуемо новые репрессии и посадки, драконовские повышения налогов и пенсионных возрастов. Само собой, в новый срок Царь-Бедоносца жить станет тяжелее, жить станет погрустнее.
И намного печальнее, трагичнее и прискорбнее.
Невменяемый-несменяемый путинизм-кретинизм стопроцентно гарантирует только лишь дальнейшие бедствия, провалы, взрывы, обвалы, потрясения, землетрясения, крушения, кризисы и фиаско.
Царь-Бедоносец, вестимо.
Никаких реальных ни выборов, ни свободы, ни воли, ни предпринимательства, ни свободы честной конкуренции, ни устойчивых ростов экономики, ни гарантий прав собственности, ни законности и правопорядка, ни обуздания коррупции, рейдерства, полицейского произвола, ни беспристрастного добросовестного судебного разбирательства или арбитража, да ничего, действительно обеспечивающего рот экономики и развитие с обновлением страны нет и не будет до скончания всей этой ядовитой и смертельно опасной фикции Империи Вранья Держи-Мордор.
Просто налицо маленькое оживление торговли и сферы обслуживания с гостиничным сервисом в предвкушении ЧМО "Мундиале-2018" и связанного с ним наплыва богатеньких западных буратинок-тиффоззи, хьюлиганз, бутчерз и фанов. Все это пролетит и улетучится в момент, совершенно не оправдав угробленных на проведение этого ЧМО-2018 астрономических затрат.
И снова экономика России провалится в очередное смертельное пике...
topotushkinn 15 июня 2018 | 17:39
motyilyok: А еще на днях ожидается массовый выход на улицу миллионов бывших пламенных советских людей, образцовых строителей коммунизма (Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым!!!), имевших несчастье родиться в 1959 г. и позднее.
Надо же, как эти клоуны подсуропили с объявлением об увеличении пенсионского возраста - аккурат к началу этого позорного ЧМО-2018 в путинском концлагере, специально прежде запретив ЛЮБЫЕ всенародные акции протеста, фактически объявив всю Россию на осадном положении...
vezdehod 15 июня 2018 | 17:19
Интересное кино вырисовывается...Я, лично, ряженных казачков и их действия видел, а полицаям об этом неизвестно - хотя они и прятались за их спины.
rus 16 июня 2018 | 08:16
vezdehod: ...Я, лично, ряженных казачков и их действия видел...
И как нагайка демократичней дубинки?
piterjanis 15 июня 2018 | 17:20
e_nexoma: харэ флудить
e_nexoma 15 июня 2018 | 17:24
piterjanis: Самому охота? Учиться надо было, а не дурака валять. Вот и выходит, что как был ванькой с бодуна, так им и остался.
topotushkinn 15 июня 2018 | 17:30
piterjanis: Вы этого добивались? Впадаете в экстаз? У вас от этого уже эйфории полные штаны?
Продолжайте в том же духе, только памперсы почаще меняйте.
Вован еще много-много раз вас порадует такими улетными прорывами про НДС - 20% и прочими налогообложениями, бюджетными маневрами, налоговыми каникулами и прочей дрянью.
Нашел, тупица, в чем прорваться - да, снова именно на пенсионерах отыгрался.
Начиналось все тоже с пенсов - запалив в одночасье в сберкассах все их гробовые в начале 90-х...
piterjanis 15 июня 2018 | 17:43
topotushkinn: спасибо вашей банде Ельцина.
shplint_04 15 июня 2018 | 18:11
Публичная казнь очень действенное средство внушения изменникам и собирающимся изменить мысли о неотвратимости возмездия. Бабушка рассказывала мне, как в 1946-м году казнили немецких карателей, зверствовавших на территории Ленинградской области, и их пособников - полицаев. Из местных немцы набрать их не смогли, поэтому привезли из Украины. Казнь проводилась в июне в 6-ти разных местах Ленинграда. Одно из них, пересечение Литейного проспекта и улицы Некрасова, было всего в 3-х кварталах от места жительства бабушкиной семьи, поэтому на казнь пошли всей квартирой. Поперёк Литейного была установлена балка, к которой привязали 3 петли. Под балкой стояли 3 полуторки с откинутыми задними бортами. Осуждённые по приставной лестнице поднимались в кузов, там им на шею надевали петли, и машины трогались. Мешков на головы не надевали. Казнимые вели себя по-разному. Немцы, в основном, держали себя в руках, а один офицер даже не стал ждать, когда машина тронется, и прыгнул вниз сам. А вот украинцы оказались трусливыми скотами. Кричали, плакали, мочились в штаны, не хотели подниматься по лестнице, подворачивая ноги, не давали надеть петлю, так что их приходилось связывать и приставлять к каждому 2-3-х дюжих солдат.
Слушая Сванидзе, я представил себе, как бы он вёл себя, оказавшись среди казнимых тем летним днём 1946-го. Ни секунды не сомневаюсь, что мгновенно отрёкся бы от всего, что он наговорил за последние 30 лет, клялся в любви к Сталину и Путину, взывал к памяти своего покойного отца, видного советского пропагандиста, всячески сопротивлялся и, конечно, обмочился. Как вела бы себя активно подстрекавшая его ведущая, даже думать не хочу. Эта мелкая сиська сдохла бы от страха ещё до того, как машина тронулась. Казалось бы, всё это макабрические фантазмы. Но ничто не мешает воле правителя превратить их в явь.
coba1879_ 15 июня 2018 | 19:55
shplint_04:
Между прочим хорошая мысль - повесить, а не расстрелять.
Кстати, не нужно даже рук марать: поставили всех на платформу, по ранжиру, и медленно опускать, пока все не встанут на цыпочки, и в таком положении оставить...
В протоколе оставить запись, повесились сами, не выдержав стыда за свою подлость!
Тут ещё возникает вопросик, а какой у Сванидзе рост...
krysodav2 15 июня 2018 | 20:01
coba1879_: В палачи метишь!? Или потомственный садист!? Папа не в гестапо работал!?
coba1879_ 15 июня 2018 | 20:23
krysodav2:
А у тебя какой рост? Ха-ха-ха!
krysodav2 16 июня 2018 | 08:53
coba1879_: А у тебя череп крепкий? ГЫ-гы-гы!
benin_papa__ 15 июня 2018 | 20:43
coba1879_:
Ве-то Вам, олухам недостроителям коммунизма, мнится, что корень проблем совков не в потомственной криворукости и безмозглости, а в недострелянных-недоповешенных врагах.
Вы уже дострелялись до того, что не в состоянии запустить в серию ни собственного конкурентноспособного телефона, ни компьютера. Не говоря уже про автомобиль.
Положим, что повесите вы, кипящие разумом возмущенным наследники голодных и рабов, Сванидзе.
Так что с того? Не появится после этого в останках СССР ни передовой науки, ни медицины, ни технологий, ни промышленности.
Ни даже канализации и дорог повсеместно.
Верные ленинцы-сталинцы все больше становятся похожими на верных аллаховцев и прочих отставших навсегда.
coba1879_ 16 июня 2018 | 04:42
benin_papa__:
Беня, а я с тобой согласен полностью, кроме конкуренции. Конкуренция в человеческом обществе действительно существует: например по форме восприятия фигурки женщины: фигуристая задница всегда имеет больший успех... Но, позиционировать конкуренцию, как непременный атрибут развития человеческой цивилизации ведёт её к гибели!
В России из-за навязанной нам либерастами либеральной конкуренции уже трудно найти нормальную керамическую розетку и электро выключатели, с посеребренной контактной группой, потому что все маркеты заполнены китайским неработоспособным вонючим электро-барахлом. И никто не может сказать, даже по результатам экспертизы трагедии в Кемерово? СТОП, МАТЬ ВАШУ!
Даёшь советскую электрику, с настоящими медными кабелями, которые можно хотя бы запаять и керамические розетки! Даёшь не горючие материалы в строительстве, разработанные нашими учёными! Расстрел на месте за использование пальмового масла в молочной промышленности, и за канцерогенную вкусовую, стабилизирующую, противогрибковую, цветовую добавку во все продукты питания! И так далее!
Долой разрушительной экономический блок в правительстве Путина! Долой самого Путина-Распутина, который даже не читает порядок начисления пенсии пенсионерам.
Вот ты, Беня, мудрый человек! А ты знаешь, что такое пенсионный бал, на момент начисления и назначения пенсий? На какие ухищрения идут наши правители, чтобы запудрить мозги народу. Ну посмотри на youtub комментарий путинского пропагандона Соловьёва, хотя в этом он абсолютно прав: "Соловьёв о пенсиях: если ты не депутат - то хрен тебе в корзинку.
Точно такая же Конституция РФ - ей вполне можно подтирать задницу если нет туалетной бумаги.
zaryad 16 июня 2018 | 08:37
coba1879_: Но, позиционировать конкуренцию, как непременный атрибут развития человеческой цивилизации ведёт её к гибели! \\\\\\\\ Узнаваемо, узнаваемо... Гимн лузеров, тупиц и бездельников (генетического сталинского отребья) для начала уничтожившего всех лучших... а что бы не выделялись ... а теперь столкнувшихся с отставанием с мировой цивилизацией, до которой у них рученки коротки. Нееет, дорогой, это не гибель цивилизации, это гибель чекистских ублюдков, загнавших русскую цивилизацию зварыкиных и Сикорских в тупик.
coba1879_ 16 июня 2018 | 17:58
zaryad:
Да вы я вижу социал-дарвинист, с фашистским уклоном.
Отставание бывших колоний от мировых держав идёт ещё от тех времён, когда эти державы везли из колоний к себе в страны рабов, негров из Африки и не только негров.
Затем эти державы, представители мировой цивилизации, "осознали", что рабство это плохо, но по-прежнему запрещали появляться чёрным в общественных местах.
Одновременно с таким "осознанием" эти державы развязали две мировые войны непосредственно в самой "мировой цивилизации".
Затем они развязали ещё не один десяток войн с целью наведения "мирового порядка", по-немецки Weltordnung... и насильственного расположения военных баз в бывших колониях и в странах проигравших Первую и Вторую мировые войны.
Мировая цивилизация, в соответствие с правами человека, международными законами, понятиями о толерантности, и современными научными знаниями предполагает весь единый спектр государств, народов и племён, даже чрезвычайно отсталых, с целью сохранения их независимости, их первобытности и обязательно их волеизъявления о сохранении их этноса.
Только низменный фашист может исключить из "мировой цивилизации" целые страны, народы и этносы, которые по численности народонаселения, по своей человеческой культуре и морали превосходят самые "развитые" страны "мировой цивилизации", организаторов Weltordnung.
benin_papa__ 16 июня 2018 | 09:38
coba1879_:
Да Вы, товарищ, не нервничайте так.
Путин уже сильно немолод и в обозримом будущем умрет.
Но я Вас огорчить вынужден.
Ни керамических, ни бакелитовых розеток в останках СССР так и не появится.
Поскольку криворукий и безмозглый советский народ тут же испросит себе точно такого же другого путина.
Поскольку только такой же путин пообещает этому стаду стабильность хавчика в кормушке стойла. Из которого советский народ категорически отказался выходить и в 1945 и в 1991.
А не советского народа ума дело, какого качества хавчик ему в кормушку сыплют.
Я бы, повторюсь, их вовсе не кормил.
Странно, что Вы, сторонник СССР, на Путина бычите.
Путин воистину "ваше все".
Иной может и не захотеть даже пальмовое масло на бессмысленное кормление многих миллионов никчемушных тратить.
Вы ведь даже отечественных либералов боитесь, что еще более транно. Ведь отечественные либералы - они как дети малые. Надеются еще хомо советикусов в обличье хомо сапиенсов обратно вернуть.
Вот если придут те, кто и впрямь задумает суперкачественные товары производить, вот тут и наступит настоящая трагедия.
Поскольку весь электорат власти криворук и бестолков, ещё раз напоминаю.
coba1879_ 16 июня 2018 | 18:17
benin_papa__:
Беня, у вас не хватает широты взгляда "Светоча", Леонида. Вы даже не позиционируете Путина, как представителя наиболее реакционного класса, класса буржуазии.
Хватит рассказывать сказки про либерализм, извращённый, и осквернённый новой волной "либералов", мелкобуржуазной шелупони с большими амбициями на власть.
Что касается постсоветского быдла, то это, извините, результат почти 30-летней небывалой буржуазной пропаганды, которая по своей масштабности и технической оснащённости превзошла и советскую, по известным историческим причинам.
И потом, вы не догоняете объективную реальность - "отечественные" либералы в России это очень широкий спектр.
Советую вам посмотреть видеоролик встречи классических таких представителей, Навального и Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=tjlzCOBJOA0
"Собчак и Навальный. Ссора в прямом эфире. Телеканал Дождь. Полная версия."
Между прочим, я не имею ничего против Навального, хотя мои предпочтения были отданы Грудинину.
Если человек говорит правду, то почему бы его внимательно не послушать...
rus 16 июня 2018 | 08:19
benin_papa__: ...Положим, что повесите вы, кипящие разумом возмущенным наследники голодных и рабов, Сванидзе.
Так что с того?
Ну как, вон в цивилизованной Европе извели евреев, и как она рванула вперед? Может Вы в Холокост не верите?
benin_papa__ 16 июня 2018 | 09:47
rus:
Это Вы, недостроитель коммунизма, явно на Третий рейх намекаете. И совершенно напрасно.
Кого бы верные ленинцы-сталинцы не стреляли, никуда и никогда совки не "рванут".
Из дерьма пулю отлить не получится.
rus 16 июня 2018 | 10:05
benin_papa__: ...явно на Третий рейх намекаете.
Вот зачем наговаривать ЛИШНЕГО на Третий рейх, цивилизованная Европа изводила своих евреев самым прогрессивным образом - мотыгами (Пол Пот с Иенг Сари плачут), с большим ЭНТУЗИАЗМОМ без всякого рейха, например, в Прибалтике забили СОТНИ тысяч невинных душ еще до прихода рейха. И что особенно возмутительно, творцы злодеяния, СЕГОДНЯ, совершенно открыто, бахвалятся своим героизмом на маршах легионеров ваффенСС под потакания цивилизованной Европы, и НИ ОДИН еврей не возмутился (так евреев запугали горячие прибалтийские парни)!
Конечно, у русских даже в мыслях нет "рвать" вперед, за счет истребления евреев, очевидно, еще недостаточно цивилизованы!
coba1879_ 16 июня 2018 | 18:41
rus:
Современное положение евреев в Европе прочтите чуть ниже.
coba1879_ 16 июня 2018 | 18:36
benin_papa__:
Беня, напрасно вы используете недостоверные сведения о гибели Третьего рейха...
https://www.youtube.com/watch?v=qhsXpuxu0og&feature=related
"Евреи в современной Германии."
Вы помните Frau? Её звали Барбора.
Примерно лет 6-8 назад я ей отвечал:
============================================
"Раз Вам лень, то я сделаю это за Вас.
Польша в настоящее время по антисемитизму, втихаря переплюнула фашистскую Германию. До второй Мировой войны в Польше проживало около 3,5 млн. евреев. В настоящее время там проживает от 7 до 15 тыс. (в Германии 40-80 тыс.). Почему ни кто не говорит об этом? Причина ясна, Польша в настоящее время стоит на острие антикоммунизма. Западный мир ставит Польше в большую заслугу то, что именно с неё началось разрушение мировой социалистической системы. В будущем сама природа человеческой цивилизации, в конечном счёте, не потерпит существования капитализма в той форме, который господствует сейчас.
Барбара, сколько евреев проживало в Германии до войны доверяю Вам определить самостоятельно. Сравните найденную цифру с цифрой 40-80 тыс. и станет понятно, что покаяние немцев за уничтожение евреев - блеф!
coba1879_ 16 июня 2018 | 18:39
benin_papa__:
Была опечатка
Frau - Барбара.
doxerom 15 июня 2018 | 21:50
coba1879_: Т
valeriy.isaev 16 июня 2018 | 04:35
e_nexoma: вообще-то,чтобы к чему-нибудь привыкнуть нужно,чтобы это стало обыденностью.Напомните кого в современной России лишили гражданства.Никого.Так что не врите,и не валите всё в кучу.
vezdehod 15 июня 2018 | 17:10
В российской Системе НЕТ сбоев и - 1937 год прочно входит в нашу повседневную жизнь.
topotushkinn 15 июня 2018 | 17:41
vezdehod: На самом деле этот Новый 1937-й год может подзатянуться до 37-го года...
coba1879_ 15 июня 2018 | 20:05
topotushkinn:
Ха-ха-ха! Ребята, ждите, и готовьтесь заранее, психологически. Говорят, что есть такие люди, которые помогут вам перенести всё безболезненно. Вспомните, как Кашпировский проводил операции без наркоза...
Конечно вид верёвки для вас будет не очень комфортным, но вам непременно помогут, да так, что вы сами, с песнями, будете надевать петлю на свои нежные цыплячьи шеи, и с криками: "Да здравствует Советская власть!" будете подтягивать свои козлиные коленки под живот.
dubitabam 15 июня 2018 | 20:08
vezdehod: 1937 год прочно входит в нашу повседневную жизнь.
=============
странный какой-то у Вас 1937, иначе бы Николая Сванидзе давно бы отправили копать великий шелковый путь:)), а уж про Эхо то и не знаю что и сказать))
rus 16 июня 2018 | 08:33
vezdehod: ...1937 год прочно входит в нашу повседневную жизнь.
А Ваш род из выживших - из вертухаев-с?
topotuschkin 15 июня 2018 | 17:15
e_nexoma: На самом деле в России любому неугодному, даже право- и лево- защитнику, мог без его ведома подсунуть в его домашние личные гаджеты любые фоты любых голеньких детишек с подрисованными фотошопными физиономиями.
И объявить уважаемого товарища педиком.
А могут и просто так обвинить и засудить, даже без поброса фоток.
Просто в протоколе напишут: "... Были обнаружены... орудия преступления... педофил... развратные действия..."
Или припаяют десять "двушечек" за терроризм-экстремизм, обвинив в злоумышленном замысле на поджог двери, коврика, подоконника, любимого фикуса и всего прочего в приемной ФСБ...
vlabumur 15 июня 2018 | 17:27
topotuschkin: Правозащитник сегодня в России если не террорист.то экстремист в глазах властей это точно.
А уж совершил он не совершил это в принципе не так важно.
Советские анекдоты.
Выбирали местком. Михайлов дал отвод кандидатуре Васильева. «У него дочь шьется с иностранцами». Васильев удивился: «У меня нет дочери. Два сына». Михайлов сказал с достоинством: «Мое дело сигнализировать. А проверяют пусть другие». Васильева в местком не выбрали.
vezdehod 15 июня 2018 | 17:30
Владимир Владимирович Обещал пахать на российской Галере до самой смерти и - он его Успешно выполняет, а вы базарите о каком то Повышении пенсии.
coba1879_ 15 июня 2018 | 20:18
vezdehod:
Студебеккер, Владимир Владимирович, как-то в своём выступлении клятвенно обещал: - пока я президент, повышение пенсионного возраста не будет! У него давно уже амнезия: он часто говорит "Нужно", но забывает что нужно и исполнять. А напомнить никто не хочет, бояться. Вот только что Навальный напомнил очередную обещалку Путина-Распутина, в последней своей передаче, обсуждая повышение пенсионного возраста.
А что это вы, ваша козлиная кодла, бросили Навального. То кричали: Навальный наш президент!, а сейчас бросили, и не вспоминаете!
А ведь Алексей - порядочный человек!
Вам бы козлам почаще вспоминать его прекрасные разоблачительные ролики, а вы нос воротите.
reader0z 16 июня 2018 | 04:27
topotuschkin: Возможно Вы правы, но в случае Дмитриева было 140 (сто сорок) фотографий его обнаженной дочери, которые делались на протяжении нескольких лет, с 7-летнего до 10-летнег возраста, т.е., это не было парой фотографий голенького младенца.
Если эти фотографии были нужны, чтобы следить за здоровьем ребенка, то почему не был предъявлен соответствующий запрос, требующий у Дмитриева предоставления таких фотографий (вместо регулярного врачебного осмотра)?
banyi1 15 июня 2018 | 17:15
Сенцов будет сидеть, ибо Россиия не даст поощрение терроризму!
vezdehod 15 июня 2018 | 17:23
banyi1:
Сенцов будет сидеть, ибо Россиия не даст поощрение терроризму!
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"Журналист" Вышинский БУДЕТ сидеть, как и Сенцов - пока их не обменяют. Усёк недоумок?
e_nexoma 15 июня 2018 | 17:26
banyi1: Пока самого ни за хрен не посадят, не поверю, что у нас сажают ни за что. Хорошо быть дураком - с дурака какой спрос?
rihard 15 июня 2018 | 17:27
banyi1: Вы самоуверенны. А если умрет, тоже сидеть будет, а если обменяют?
malorus_kiev143 15 июня 2018 | 17:47
Ой, а неуч сванидзе сложил ноги иксиком и не знает, что Киев и Украина - это Россия. Именно потому, что там говорят по-русски. Тю-ю.
vezdehod 15 июня 2018 | 17:50
malorus_kiev143:
Ой, а неуч сванидзе сложил ноги иксиком и не знает, что Киев и Украина - это Россия. Именно потому, что там говорят по-русски. Тю-ю.
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В Казани тоже говорят по русски - но ты татаро-монгол, видимо, об этом не знаешь. Пенёк!
coba1879_ 15 июня 2018 | 20:30
vezdehod:
Студебеккер, а что это ты вспомнил про Казань. Неужто ты Вдемченко..? Я вот всё в догадках, кто из вас троих козлов Вдемченко. Я думаю что комментарий одного из любопытных не соответствует его предположению, что Вдемчекно отбросил копыта...
Такие ребята, хитропопые, как Вдемченко, и три пенсионных возраста переживут.
larisa2014 15 июня 2018 | 20:01
Вот так послушаешь Оксану Пашину и понимаешь, что все бесполезно, все равно мы все умрем и что лучше надевать белую простыню и медленно ползти к кладбищу))
krysodav2 15 июня 2018 | 20:03
Сванидза превращается в типичного чинушу!
dubitabam 15 июня 2018 | 20:06
Загадка: кто это, кто пропагандист, а зовется журналистом, никаких трудов по истории, а считается себя, не вырастил ни одного к.н., не имеет научной степени, а называется профессором?
klink 15 июня 2018 | 20:56
Пенсионный возраст повышать надо потому, что в 60 лет нормальные люди, не пьянь, вполне продуктивно работают. Они ценны своим опытом.
Сенцов - антидемократ, так как действовал против желания крымчан. Он укр. империалист.
Огромная армия инженеров вполне дружит с компьютером, так что цифровая экономика для них - привычное дело.
Либеральный стон: зачем ходить на выборы, если Собянин всё равно победит. Его победа воспринимается как стихийное явление, неподвластное человеку. Не задаются вопросом: а почему? И что в этом плохого?
Денис Потапов 16 июня 2018 | 00:00
klink: Сенцов сам крымчанин. И вас не смущает, что ему просто всучили российский паспорт, который он ни у кого не просил?
andrang2 15 июня 2018 | 21:23
"Н.Сванидзе: Люди привыкли, что они молчат, они голосуют, они одобряют. А их за это кормят"
А как ты можешь говорить за всех людей?
Говори за себя, тогда всем понятно к чему ты привык.
timstones54 15 июня 2018 | 22:00
Ребята, нет фактуры ! Верить комментаторам типа Сванидзе и тд не имею права, поэтому дайте материал! А его нет ! Поэтому нет мнения.
starsbo 15 июня 2018 | 22:59
Историк.... трепло недорогое Сванидзе. Народ живет еще со времен князей кровопийц своей жизнью. Он выживает, а те крохи которые перепадают от государства - насмешка над здравым смыслом. Это для таких пентюхов с завышеным самомненинм как хитрожопый Сванидзе только значимые величины. Всех Вас в один унитаз и слить.
gomorra 15 июня 2018 | 23:55
как же меня бесят эти разговоры о необходимости эмигрантов и что россиянцы за такие деньги не пойдут работать! Да вы отъехайте от Москвы на 20 км и посмотрите за какие деньги люди работают! Сами зажрались и по себе всех меряете. Это прекрасные мАсквичи не пойдут работать за 15-20 тысяч. а в рассеюшке и за 10 тысяч люди работают без выходных! У нас на заводе уборщица получает 7 тысяч 5 рабочих дней! Такое впечатление = в России везде зарплаты 50 000 ой, да вы што - никто не пойдет! ДА ВСЯ РОССИЯ в МОСКВЕБУДЕТ ГАВНО СКРЕСТИ ЗА 15 тыщ, Вы просто не предлагаете и не берете на работу рассеян!!!
ugas 16 июня 2018 | 06:50
gomorra: Меня тоже это жутко возмущает. Такое впечатление, что до приезда этих криворуких мы сидели по уши в грязи! У нас была прекрасная уборщица, Марина, с утра до вечера мела, мыла, в любой снегопад из подъезда можно было нормально выйти. Уволили. И теперь имеем, что имеем. И строят они так же.
fedor_v_glaz 16 июня 2018 | 08:44
ugas: то же самое, работала русская женщина, в подъезде было чисто. Потом ДЭЗ заменил её двумя чурками. мужем и женой. и сразу стало заметно хуже. Свою работу они делают на отъебинт.
valeriy.isaev 16 июня 2018 | 04:32
Если люди голосуют,одобряют,значит они не молчат,а выражают свою точку зрения,другое дело,если эта точка зрения кого-то не устраивает.
sullen2 16 июня 2018 | 07:29
//Про Дональда Трампа много вопросов по поводу его высказываний о том, что Крым российский. Потому что там говорят по-русски, то ли он так сказал, что ли он так не сказал. //
// Но все-таки заявления по поводу Крыма это скорее проявление непредсказуемости или это все ведет к тому, что США признают Крым российской территорией.//
Вот так рождаются fake news, одна желтая газета написала ссылаясь на неподтвержденные источники, другие подхватили и вот уже всерьез обсуждают признают США Крым или нет. Эхо Москвы в первых рядах. Молодцы конечно. Мне тут не подтвержденные источники сообщили о контакте с марсианами. Давайте обсудим. Вроде Венедиктов говорил, что Эхо не пользуется не подтвержденной информацией. Врал конечно.
valia47 16 июня 2018 | 08:11
Умен Сванидзе. Оказывается в сегодняшнем демографическом кризисе виновата советская власть, а значит Ленин со Сталиным, как основатели этой власти.